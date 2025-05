American Football Verband Deutschland präsentiert neues Erscheinungsbild

Ein visuelles Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Aufbruch

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) schlägt ein neues Kapitel auf: Mit einem frischen Erscheinungsbild und einem markanten neuen Logo setzt der Verband ein kraftvolles Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Aufbruch.

Das neue Markenzeichen steht dabei nicht nur für eine visuelle Modernisierung, sondern verkörpert auch die inhaltliche Weiterentwicklung des Verbands – in Haltung, Struktur und Selbstverständnis. „Unser neues Markenzeichen vereint alle 15 Mitglieder unseres Landesverbands. Es ist Ausdruck unseres Zusammenhalts und unserer gemeinsamen Werte“, erklärt AFVD-Präsident Fuad Merdanovic.

Wer sich näher mit dem neuen Markenzeichen beschäftigt, entdeckt schnell: Die Zahl 15 spielt eine zentrale Rolle. Sowohl im stilisierten Schriftzug AFVD als auch in den darunter angeordneten Farbstreifen – den sogenannten Hashmarks – taucht sie mehrfach auf. Die 15 Streifen in Schwarz, Rot und Gold symbolisieren die 15 Landesverbände und stehen damit sinnbildlich für die Gemeinschaft des AFVD.

Im Zentrum des Markenzeichens steht der markante AFVD-Schriftzug – geometrisch, kantig, klar. Er wirkt modern und dynamisch, bleibt dabei jedoch kompakt und wiedererkennbar. Die Grundform erinnert an einen Spielball und wird im Einsatz durch eine Dachsymbolik als Weißraum geschützt – ein visuelles Sinnbild für die Rolle des AFVD als Dachverband.

„Gemeinsam stehen die Landesverbände für das Fundament unseres Sports. Sie sind das Rückgrat des American Footballs in Deutschland. Und wir sind die Dachorganisation für den American Football-Sport in Deutschland. Genau das wollten wir sichtbar machen“, so Merdanovic weiter.

Das neue Markenzeichen bringt die AFVD-Werte auf den Punkt, die sich auch künftig im Leitbild verstärkt wiederfinden sollen:

In Vielfalt vereint – Einer für alle und viele für einen

Durch Transparenz glaubwürdig – Wir alle sind der AFVD

Mit Fairness für den Sport – Fairplay auf und neben dem Feld

Vereinend als Vorbild – Gemeinsam nach vorne

Diese Grundwerte münden in dem Leitsatz der neuen Verbandsvision:

„AM BESTEN GEMEINSAM.“

Das gesamte Erscheinungsbild wurde rund um dieses zentrale Markenzeichen entwickelt. Klare Farben – Schwarz und Weiß als Grundton, ergänzt um Rot und Gelb – bilden die Basis. Die 15 Hashmarks dienen nicht nur als visuelles Leitmotiv, sondern ziehen sich als verbindendes Element und Key Visual durch alle Anwendungen – digital wie analog. So wird der Charakter des Verbands stets sichtbar und erlebbar gemacht.

Mit diesem neuen Auftritt möchte der AFVD nicht nur seine visuelle Identität schärfen, sondern vor allem den Dialog mit Landesverbänden, Vereinen, Fans und Partnern stärken und neu beleben. Das neue Erscheinungsbild ist ein sichtbares Bekenntnis:

Der AFVD ist bereit für die Zukunft – vielfältig und vereint.