Auftakt der Landescheerleadingmeisterschaften 2026

Auftakt der Landescheerleadingmeisterschaften 2026 – Der Weg zur Deutschen Cheerleading Meisterschaft beginnt

Mit Beginn der Cheerleading-Saison 2025/2026 starten auch wieder die Landesmeisterschaften im Cheerleading und Cheerdance. Wochen – oft sogar Monate – intensiven Trainings, unzählige Wiederholungen, Stunts, Tänze und Choreografien führen zu genau diesem Moment. In den kommenden Wochen treten Teams aus ganz Deutschland in verschiedenen Regionen gegeneinander an, präsentieren ihre neuen Routinen und kämpfen um die Qualifikation für die Deutsche Cheerleading Meisterschaft.

Den Auftakt machte am Samstag, den 7. März, die Landescheerleadingmeisterschaft Ost in Frankfurt (Oder). Hier treffen Teams aus Berlin-Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt aufeinander, um erstmals in dieser Saison ihre Programme vor Publikum und Jury zu zeigen. Für viele Athletinnen und Athleten ist es der erste große Wettkampf des Jahres – entsprechend groß sind Spannung, Energie und Vorfreude.

Dieses Wochenende stehen gleich zwei weitere Meisterschaften auf dem Programm. Am 14. März kämpfen die Teams bei der Landescheerleadingmeisterschaft Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen um den Titel. Parallel dazu ermitteln die besten Teams aus Baden-Württemberg ihre Meister bei der LCM Baden-Württemberg, die vom 14. bis 15. März in Heidelberg stattfindet.

Auch im Norden und in der Mitte Deutschlands wird es anschließend spannend. Bei der Landescheerleadingmeisterschaft Nord am 21. März in Lübeck treten Teams aus Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gegeneinander an. Den Abschluss der Titelkämpfe bildet die LCM Mitte für Hessen und Rheinland-Pfalz, die am 22. März in Marburg ausgetragen wird.

Die Landescheerleadingmeisterschaften sind jedes Jahr ein ganz besonderer Moment für die Teams. Hinter jeder Routine stehen Leidenschaft, Teamgeist und unzählige Trainingsstunden. Auf der Matte zählen schließlich wenige Minuten, in denen Präzision, Kraft, Ausdruck und Vertrauen im Team zusammenkommen. Die Programme werden von einer Jury bewertet – mit dem Ziel, sich einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft zu sichern.

Save the Date:

Die Deutsche Cheerleading Meisterschaft 2026 findet am 30. Mai 2026 in der Eissporthalle Frankfurt am Main statt. Dort treffen die besten Teams aus ganz Deutschland aufeinander, um den nationalen Titel zu gewinnen.

Für die erfolgreichsten Teams geht der Traum danach sogar noch weiter: Sie haben die Chance, sich für die Europäische Cheerleading Meisterschaft zu qualifizieren, die am 27. und 28. Juni 2026 in Novigrad, Kroatien, ausgetragen wird.

Der AFVD und der Cheerleading Verband Deutschland wünschen allen Cheerleading- und Cheerdance-Teams einen erfolgreichen Start in die Meisterschaftssaison, faire Wettkämpfe und unvergessliche Momente auf der Matte.