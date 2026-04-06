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60er-Kader der Frauen Tackle Nationalmannschaft

Nach einem erfolgreichen Sichtungscamp in Stuttgart hat die Frauen Tackle Nationalmannschaft ihren erweiterten 60er-Kader bekanntgegeben. Zahlreiche Spielerinnen aus ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für eine Nominierung zu empfehlen. Auf Basis dieser Eindrücke wurde nun eine breite Auswahl getroffen, die in den nächsten Wochen weiter zusammengeführt wird.

Im Rahmen der laufenden IFAF Frauen-Europameisterschaft steht am 31. Mai der nächste internationale Vergleich an: In Coventry trifft die Frauen-Nationalmannschaft auswärts auf Großbritannien.

Erweiterter 60-Kader im Überblick:

VornameNachnamePosition
MelinaBergtQB
DeborahJoachimQB
LenaBurgQB
JaquelineKuchenbeckerWR
AliciaSorgeWR
HannahReinemaWR
MeryNguyenWR
LucieErdmannWR
MiaScharpfWR
Insa MaditaSchachnerWR
LuisaUhländerWR
StellaMartinRB
CarolinJankowskiRB
JackyEbelingRB
SarahJaschulkowskiRB
AnnalenaWelterFB
VanessaCarmesinFB
JuleHollerbaumTE
MeikeBarnebeckTE
SvenjaHornOL
ReaSchmidtOL
VerenaMenzelOL
MelinaMeyerOL
AnnaSchwarzburgOL
NinaMillerOL
CorinnaBurkOL
RebeckaMynarekOL
LunaPrassolOL
LenaMüllerOL
LaraPrestelOL
Lamis NadaGueraouchiDB
JosephineHündorfDB
NatalieWengerDB
EmmaLukicDB
AngelaKächeleDB
SophiaHaller Von HallersteinDB
LenaBrennerDB
JenniferGerndtDB
LaraSchifferdeckerDB
LouisaGlaserDB
PiaMendeDB
MartinaRutschDB
PiaEngelbrechtLB
Jana MariaHähnleinLB
FrederikeSeibertLB
MelinaLocherLB
MariaSchubertLB
HannaGandowitzLB
ClarissaKautzDL
HannaHändelDL
AlinaVoigtDL
Anna-LenaKronenbergDL
BarbaraGierensDL
CelinaPortDL
KatrinBolkartDL
KristinaLückeDL
LeonieHühnDL
LottaMüllerDL
Sarah LenaDe Matos Silva KnellDL
NeleMayrDL
AnnikaZielony

Foto: Lea Wohlfahrt