60er-Kader der Frauen Tackle Nationalmannschaft

Nach einem erfolgreichen Sichtungscamp in Stuttgart hat die Frauen Tackle Nationalmannschaft ihren erweiterten 60er-Kader bekanntgegeben. Zahlreiche Spielerinnen aus ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für eine Nominierung zu empfehlen. Auf Basis dieser Eindrücke wurde nun eine breite Auswahl getroffen, die in den nächsten Wochen weiter zusammengeführt wird.
Im Rahmen der laufenden IFAF Frauen-Europameisterschaft steht am 31. Mai der nächste internationale Vergleich an: In Coventry trifft die Frauen-Nationalmannschaft auswärts auf Großbritannien.
Erweiterter 60-Kader im Überblick:
|Vorname
|Nachname
|Position
|Melina
|Bergt
|QB
|Deborah
|Joachim
|QB
|Lena
|Burg
|QB
|Jaqueline
|Kuchenbecker
|WR
|Alicia
|Sorge
|WR
|Hannah
|Reinema
|WR
|Mery
|Nguyen
|WR
|Lucie
|Erdmann
|WR
|Mia
|Scharpf
|WR
|Insa Madita
|Schachner
|WR
|Luisa
|Uhländer
|WR
|Stella
|Martin
|RB
|Carolin
|Jankowski
|RB
|Jacky
|Ebeling
|RB
|Sarah
|Jaschulkowski
|RB
|Annalena
|Welter
|FB
|Vanessa
|Carmesin
|FB
|Jule
|Hollerbaum
|TE
|Meike
|Barnebeck
|TE
|Svenja
|Horn
|OL
|Rea
|Schmidt
|OL
|Verena
|Menzel
|OL
|Melina
|Meyer
|OL
|Anna
|Schwarzburg
|OL
|Nina
|Miller
|OL
|Corinna
|Burk
|OL
|Rebecka
|Mynarek
|OL
|Luna
|Prassol
|OL
|Lena
|Müller
|OL
|Lara
|Prestel
|OL
|Lamis Nada
|Gueraouchi
|DB
|Josephine
|Hündorf
|DB
|Natalie
|Wenger
|DB
|Emma
|Lukic
|DB
|Angela
|Kächele
|DB
|Sophia
|Haller Von Hallerstein
|DB
|Lena
|Brenner
|DB
|Jennifer
|Gerndt
|DB
|Lara
|Schifferdecker
|DB
|Louisa
|Glaser
|DB
|Pia
|Mende
|DB
|Martina
|Rutsch
|DB
|Pia
|Engelbrecht
|LB
|Jana Maria
|Hähnlein
|LB
|Frederike
|Seibert
|LB
|Melina
|Locher
|LB
|Maria
|Schubert
|LB
|Hanna
|Gandowitz
|LB
|Clarissa
|Kautz
|DL
|Hanna
|Händel
|DL
|Alina
|Voigt
|DL
|Anna-Lena
|Kronenberg
|DL
|Barbara
|Gierens
|DL
|Celina
|Port
|DL
|Katrin
|Bolkart
|DL
|Kristina
|Lücke
|DL
|Leonie
|Hühn
|DL
|Lotta
|Müller
|DL
|Sarah Lena
|De Matos Silva Knell
|DL
|Nele
|Mayr
|DL
|Annika
|Zielony
Foto: Lea Wohlfahrt