60er-Kader der Frauen Tackle Nationalmannschaft

Nach einem erfolgreichen Sichtungscamp in Stuttgart hat die Frauen Tackle Nationalmannschaft ihren erweiterten 60er-Kader bekanntgegeben. Zahlreiche Spielerinnen aus ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und für eine Nominierung zu empfehlen. Auf Basis dieser Eindrücke wurde nun eine breite Auswahl getroffen, die in den nächsten Wochen weiter zusammengeführt wird.

Im Rahmen der laufenden IFAF Frauen-Europameisterschaft steht am 31. Mai der nächste internationale Vergleich an: In Coventry trifft die Frauen-Nationalmannschaft auswärts auf Großbritannien.

Erweiterter 60-Kader im Überblick:

Vorname Nachname Position Melina Bergt QB Deborah Joachim QB Lena Burg QB Jaqueline Kuchenbecker WR Alicia Sorge WR Hannah Reinema WR Mery Nguyen WR Lucie Erdmann WR Mia Scharpf WR Insa Madita Schachner WR Luisa Uhländer WR Stella Martin RB Carolin Jankowski RB Jacky Ebeling RB Sarah Jaschulkowski RB Annalena Welter FB Vanessa Carmesin FB Jule Hollerbaum TE Meike Barnebeck TE Svenja Horn OL Rea Schmidt OL Verena Menzel OL Melina Meyer OL Anna Schwarzburg OL Nina Miller OL Corinna Burk OL Rebecka Mynarek OL Luna Prassol OL Lena Müller OL Lara Prestel OL Lamis Nada Gueraouchi DB Josephine Hündorf DB Natalie Wenger DB Emma Lukic DB Angela Kächele DB Sophia Haller Von Hallerstein DB Lena Brenner DB Jennifer Gerndt DB Lara Schifferdecker DB Louisa Glaser DB Pia Mende DB Martina Rutsch DB Pia Engelbrecht LB Jana Maria Hähnlein LB Frederike Seibert LB Melina Locher LB Maria Schubert LB Hanna Gandowitz LB Clarissa Kautz DL Hanna Händel DL Alina Voigt DL Anna-Lena Kronenberg DL Barbara Gierens DL Celina Port DL Katrin Bolkart DL Kristina Lücke DL Leonie Hühn DL Lotta Müller DL Sarah Lena De Matos Silva Knell DL Nele Mayr DL Annika Zielony

Foto: Lea Wohlfahrt