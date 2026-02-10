A- und B-Trainer-Lehrgänge American Football 2026

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) bietet im Jahr 2026 erneut die beiden höchsten Trainerlehrgänge im deutschen American Football an.

B-Lizenz-Lehrgang

Lehrgangswoche: 02. – 08. April 2026

Prüfungswochenende: 19. – 20. Dezember 2026

Lehrgangsort: Sportschule Landessportbund Hessen e. V.

Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main



Lehrgangsgebühr: EUR 1.150,00

Anmeldeschluss: 15.03.2024

Weitere Infos und die Voraussetzungen hier:

A-Lizenz-Lehrgang

Lehrgangswoche: 20. – 26. April 2026

Prüfungswochenende: 19. – 20. Dezember 2026

Lehrgangsort: Sportschule Landessportbund Hessen e. V.

Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main

Lehrgangsgebühr: EUR 1.650,00

Anmeldeschluss: 15.03.2024

Weitere Infos und die Voraussetzungen hier:

Anmeldung und Kontakt

Bewerbung an: s.misner@afvd.de

Sollte es mehr Anmeldungen als freie Plätze zur Verfügung stehen entscheidet der Eingang der Zulassungsvoruassetzungen über die Platzvergabe. Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Der AFV Deutschland e. V. behält sich vor, bei einer zu geringen Anzahl von Anmeldungen, den Lehrgang abzusagen.

Bei Absage wird ausschließlichIn die Kursgebühr zurück erstattet. Für die Kursgebühr haften die Kursteilnehmenden und ihre Vereine als Gesamtschuldner. Die Anmeldung muss daher vom Verein der Kursteilnehmenden vorgenommen werden.

Richtlinien und Formular für Hospitationen: