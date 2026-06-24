A- und B-Trainer-Lehrgänge Flag Football 2026

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) bietet im Jahr 2026 die beiden höchsten Trainerlehrgänge im deutschen Flag Football an.

A-Lizenz-Lehrgang

Termine: Abschnitt 1: 10 – 17.10.2026 / Abschnitt 2: Lehre nach Absprache / Abschnitt 3: TBD

Lehrgangsort: SG Kelkheim e.V. , Charlottenweg 2, 65779 Kelkheim (Taunus)



Lehrgangsgebühr: EUR 1.150,00

Anmeldeschluss: 31.07.2026

Weitere Infos und die Voraussetzungen hier:

B-Lizenz-Lehrgang

Termine: Abschnitt 1: 11 – 18.10.2026 / Abschnitt 2: Hospitation nach Absprache / Abschnitt 3: TBD

Lehrgangsort: SG Kelkheim e.V. , Charlottenweg 2, 65779 Kelkheim (Taunus)



Lehrgangsgebühr: EUR 1.150,00

Anmeldeschluss: 31.07.2026

Weitere Infos und die Voraussetzungen hier:

Anmeldung und Kontakt

Bewerbung an: n.just@afvd.org

Sollten mehr Anmeldungen als freie Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet zunächst ein Verteilungsschlüssel der LFVs und dann der Zahlungseingang der Lehrgangsgebühr über die Platzvergabe. Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Der AFV Deutschland e. V. behält sich vor, bei einer zu geringen Anzahl von Anmeldungen, den Lehrgang abzusagen.

Bei Absage wird ausschließlich die Kursgebühr zurückerstattet. Für die Kursgebühr haften der Kursteilnehmer und sein Verein als Gesamtschuldner. Die Anmeldung muss daher vom Verein des Kursteilnehmers vorgenommen werden.