AFVD präsentiert sich bei American Football Madness in Düsseldorf

Am 30. und 31. Mai lädt D.SPORTS ein zu Europas erste:s American Football Festival & Convention. Bei der Madness in der MERKUR SPIEL-ARENA geht es volle zwei Tage rund um American Football und Flag Football. Der AFVD präsentiert sich vor Ort mit seinem gesamten Angebot.

Auf der Convention am Freitag gibt der Head Coach der Frauen Flag Natio Jona Winkel mit seinem Vortrag „Road to LA 2028“ einen Einblick in die Entwicklung des Flag Footballs in Deutschland. Jona Winkel (33) holte mit den Frauen die Bronzemedaille 2023 bei EM in Irland.

Dazu sind weitere Keynotes, Vorträge, Breakouts und Masterclasses mit Top-Referent:innen aus Europa und den USA angekündigt. Ein besonderes Highlight der Convention ist die New England Patriots Coaching Clinic mit Dante Scarnecchia, der 34 Jahre Trainererfahrung bei den Patriots, fünf Super Bowl Titel und eine Mitgliedschaft in der Hall of Fame Award of Exellence mitbringt.

Auf dem Festival am Samstag präsentiert sich neben der NFL und einigen NFL Teams, Partnern und Sponsoren auch der AFVD mit einem Promotionstand den Besuchern und Fans und wirbt für sein Angebot: Die DFFL ist bei den FINALS 2025 in Dresden mit dabei und wird am Sonntag, den 03.08.2025 seine Deutschen Meister im Flag Football der Frauen und Herren (live im ZDF) ausspielen. Ein weiteres Highlight in Dresden ist der GFL Bowl am 11. Oktober 2025 im Rudolf-Harbig-Stadion. Die GFL stellt ihren Meisterpokal „Beule“ aus. Das Team Germany der Herren spielt im Oktober (am 25.10. in Krefeld das Halbfinale gegen Österreich, Finale wäre am 28.10. in Krefeld) um den Europameistertitel. Dazu gibt Interviews mit Nationalspielern sowie Hall of Famer des deutschen Footballs.

Am Samstag beim American Football Madness Festival gastiert die GFL mit dem „GFL Live Talk“ auf der Podcast Stage, mit Gästen und Themen rund um die GFL. Ein Besuch lohnt sich!

Die NFL und einige NFL Teams wie die Seattle Seahawks, die New England Patriots oder die Indianapolis Colts werden sich ebenfalls auf dem Festival präsentieren. Alle weiteren Infos sowie Tickets findet ihr unter www.americanfootballmadness.de