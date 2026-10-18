AFVD Schul-Flag Bowl 2026: Erfolgreiche Premiere in Dresden

Elf Teams, sieben Bundesländer und eine gemeinsame Idee: Der erste AFVD Schul-Flag Bowl brachte Anfang Oktober Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland nach Dresden.
Zwei Tage lang spielten die Mannschaften im Sportpark Ostra um den Titel und legten zugleich den Grundstein für ein bundesweites Format, das in den kommenden Jahren weiter wachsen soll.
Gespielt wurde in der Altersklasse U14 Mixed im 5-gegen-5-Format. Teams aus Hamburg, Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Hessen gingen an den Start. Bereits die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes machte deutlich, welchen Anspruch die Premiere hatte: Flag Football sollte im Schulsport nicht nur regional gedacht, sondern stärker über Landesgrenzen hinweg vernetzt werden.
Möglich wurde das Turnier durch die enge Zusammenarbeit des AFVD mit den beteiligten Landesverbänden. Besonders Verantwortliche aus Sachsen, Bayern, Berlin-Brandenburg und Nordrhein-Westfalen arbeiteten bei Vorbereitung und Durchführung eng zusammen. Genau diese Zusammenarbeit soll künftig weiter ausgebaut werden, um Schul-Flag Football bundesweit verlässliche Strukturen zu geben.
ENS Offenbach gewinnt Premierentitel
Auch sportlich bot das Wochenende einen spannenden Abschluss. In der Vorrunde überzeugte zunächst das Erasmus-Grasser-Gymnasium aus München mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Punktverhältnis von 106:0. Ebenfalls ungeschlagen erreichte die ENS Offenbach die entscheidende Turnierphase.
Im Finale trafen beide Mannschaften aufeinander. In einer engen Partie setzte sich die ENS Offenbach mit 7:6 durch und gewann damit den ersten AFVD Schul-Flag Bowl. Platz drei ging an die Crazy Monkeys Freiham vor dem LMG Rheinhausen.
Nach Abschluss der Spiele wurden die Teams auf der Bühne der Power Party des GFL Bowl geehrt. Anschließend verfolgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam den GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Tickets stellte der AFVD zur Verfügung.
Mehr als ein Turnier
Schon vor der Premiere war der Schul-Flag Bowl bewusst als mehr als ein einmaliger Wettbewerb angelegt. Der AFVD will Flag Football stärker im schulischen Umfeld etablieren und gemeinsam mit den Landesverbänden Strukturen entwickeln, die langfristig einen regelmäßigen bundesweiten Wettbewerb ermöglichen.
Gerade das Mixed-Format bietet dafür gute Voraussetzungen. Mädchen und Jungen stehen gemeinsam auf dem Feld, der Sport kommt mit vergleichsweise wenig Ausrüstung aus und lässt sich sowohl auf Sportplätzen als auch in Hallen umsetzen. Mit Blick auf die olympische Premiere von Flag Football 2028 in Los Angeles gewinnt zudem auch die Nachwuchsarbeit weiter an Bedeutung.
2027 geht es weiter
Nach der Premiere in Dresden steht die Fortsetzung bereits fest. Auch 2027 soll der AFVD Schul-Flag Bowl ausgetragen werden.
Auf dem Weg dorthin sollen künftig entsprechende Ausscheidungs- und Qualifikationsturniere in den einzelnen Bundesländern stattfinden. So soll Schritt für Schritt eine Struktur entstehen, die regionale Schulwettbewerbe mit einem gemeinsamen bundesweiten Finale verbindet. Weitere Informationen zu den Qualifikationen, Terminen und Teilnahmebedingungen folgen.
Der American Football Verband Deutschland gratuliert der ENS Offenbach herzlich zum Gewinn des ersten AFVD Schul-Flag Bowl. Gleichzeitig würdigt der Verband die Leistungen aller teilnehmenden Schulen und bedankt sich bei den beteiligten Landesverbänden, Organisatoren, Coaches, Lehrkräften, Helferinnen und Helfern, die zur erfolgreichen Premiere in Dresden beigetragen haben.
Die Platzierungen im Überblick:
- ENS Offenbach
- Erasmus-Grasser-Gymnasium
- Crazy Monkeys Freiham
- LMG Rheinhausen
- Gymnasium Dresden Gorbitz
- TFG Desperados
- FWS Mainz
- Saxony International School Reinsdorf
- GDB Eagles
- Lilienthal-Gymnasium Berlin
- Stadtteilschule Poppenbüttel
Foto: sidelinepix.de