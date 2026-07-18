AFVD Schul-Flag Bowl 2026: Jetzt anmelden!

Am 2. und 3. Oktober 2026 lädt der American Football Verband Deutschland (AFVD) Schulen aus ganz Deutschland zum ersten nationalen, verbandsorganisierten Flag Football-Schulturnier ein. Gespielt wird im Ostra Park in Dresden.
Mit der olympischen Premiere von Flag Football bei den Spielen 2028 in Los Angeles gewinnt die Sportart weltweit an Bedeutung. Der AFVD Schul-Flag Bowl bietet Schülerinnen und Schülern die Chance, Teil dieser Entwicklung zu werden und sich erstmals auf nationaler Ebene mit anderen Schulteams zu messen.
Unterstützt wird der AFVD Schul-Flag Bowl 2026 von der Deutschen Kreditbank AG (DKB), langjährige Partnerin des AFVD im Flag Football.
Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Termin: 2. & 3. Oktober 2026
Ort: Ostra Park, Dresden
Altersklasse: U14 Mixed (Jahrgänge 2012–2014)
Teamgröße: 12 Spielerinnen und Spieler (mindestens vier Spielerinnen) sowie bis zu drei Betreuungspersonen
Spielmodus: 5 gegen 5, kontaktfrei, nach AFVD-Regelwerk
Der Turnierauftakt erfolgt am Freitag, 2. Oktober, mit der Anreise und den ersten Gruppenspielen. Am Samstag stehen Vorrunde, K.-o.-Phase und Finale auf dem Programm. Die Siegerehrung findet im Rahmen der GFL Power Party im Rudolf-Harbig-Stadion statt.
Ein Besonderes Highlight: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Anschluss ein Ticket für den GFL Bowl und erleben das Endspiel der German Football League live im Rudolf-Harbig-Stadion.
Ein unvergessliches Football-Wochenende – Jetzt hier anmelden! Anmeldeschluss ist der 31. August 2026.
Die Nominierung der teilnehmenden Schulen erfolgt über die Landesverbände. Schulen bestätigen ihre Teilnahme bis zum 31. August 2026 über das Anmeldeformular. Die Startgebühr beträgt 150 Euro pro Team; Reise- und Übernachtungskosten tragen die Schulen bzw. Träger – hierfür empfiehlt sich die Beantragung von Fördermitteln (z. B. „Bildung und Teilhabe“ oder Schulsportförderung der Kultusministerien).