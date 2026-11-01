American Football Verband Deutschland e.V.

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Offene Stellenausschreibungen: Team Germany Flag Football

Der American Football Verband Deutschland e.V. sucht für seine Flag Football Nationalmannschaften Verstärkung in mehreren Bereichen. Ausgeschrieben sind aktuell Positionen im Coaching Staff sowie im Video-Bereich der Frauen-, Herren- und U17-Mädchen-Nationalmannschaft.

Gesucht werden engagierte Personen, die ihre Erfahrung und ihr Know-how in die weitere Entwicklung der Nationalmannschaftsprogramme einbringen möchten.

Aktuell sind folgende Positionen ausgeschrieben:

  • Assistant Offense Coach Flag Football Herren (m/w/d)
  • Defensive Coordinator Flag Football U17 Mädchen (m/w/d)
  • Video Assistant Flag Football Herren (m/w/d)
  • Video Assistant Flag Football Frauen (m/w/d)

Die Tätigkeiten erfolgen ehrenamtlich. Die im Rahmen der jeweiligen Tätigkeit für die Nationalmannschaft anfallenden Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden durch den AFVD übernommen.

Bewerbung

Bewerbungen sollten einen Lebenslauf sowie eine kurze Darstellung der bisherigen Erfahrungen beziehungsweise der Motivation enthalten.

Die Bewerbung ist per E-Mail an

Torsten Grom
Master of Delegation Flag Football Nationalmannschaften
t.grom@afvd.org

und

Jona Winkel
Chef-Bundestrainer Flag Football Nationalmannschaften
j.winkel@afvd.org

zu richten.

Alle weiteren Informationen zu Aufgaben, Anforderungen und Rahmenbedingungen sind den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

AFVD_Assistant_Offense_Coach_HerrenHerunterladen

AFVD_Defensive_Coordinator_U17_MaedchenHerunterladen
AFVD_Video_Assistant_FrauenHerunterladen
AFVD_Video_Assistant_HerrenHerunterladen