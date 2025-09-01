Auf dem Weg nach oben: Frauen Nationalteam schlägt Europameister Spanien

Bonn, 31. August 2025 – Vor heimischem Publikum im Sportpark Pennenfeld besiegte das Team von Head Coach Sebastian Ayernschmalz den amtierenden Europameister Spanien mit 22:7 und meldete sich damit eindrucksvoll ins Turnier zurück.

Schon in der Anfangsphase zeigte die deutsche Auswahl, dass sie die bittere 6:8-Niederlage aus der letzten Europameisterschaft vergessen machen wollte. Ein konsequent vorgetragener Drive brachte die ersten Punkte aufs Scoreboard. In der Defense agierte Deutschland aufmerksam, verhinderte Big Plays der Spanierinnen und setzte wichtige Tackles in den entscheidenden Momenten.

Head Coach Sebastian Ayernschmalz zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden:

„Heute war unser Erfolg kein Zufallsprodukt. Wir haben uns unsere Yards hart erkämpft – durch Blocks, durch Einsatz, durch Teamgeist. Offense, Defense und Special Teams haben über vier Viertel hinweg funktioniert. Spanien ist ein starker Gegner, umso mehr macht uns dieser Auftritt stolz. Dieser Sieg gibt uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“

Mit diesem Erfolg verbessert Deutschland seine Bilanz nach der 7:21-Auftaktniederlage gegen Finnland und wahrt sich alle Chancen in der Europameisterschaft.

Weiter geht es am 30. Mai 2026, wenn die deutsche Auswahl auswärts auf Großbritannien trifft – ein Schlüsselspiel im Kampf um die vorderen Ränge.