Auftaktspiel der Frauen-EM: Deutschland unterliegt Finnland in Vantaa

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die IFAF American-Football-Europameisterschaft 2025/26 gestartet. Im Myyrmäen Jalkapallostadion im finnischen Vantaa musste sich das Team von Headcoach Sebastian Ayernschmalz dem Gastgeber Finnland mit 7:21 geschlagen geben.

Die Partie begann für die deutsche Auswahl denkbar unglücklich. Bereits im ersten Spielzug des zweiten Viertels fing Finnlands Oona Saarinen einen Pass der deutschen Quarterback Julia Schlatow ab und trug den Ball über 48 Yards zum ersten Touchdown der Partie in die Endzone. Der anschließende Extrapunkt brachte Finnland mit 0:7 in Führung.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit tat sich das deutsche Team schwer, offensiv Akzente zu setzen. Nach einem geblockten Punt startete Finnland an der deutschen vier Yard Linie und baute die Führung durch einen kurzen Pass von Quarterback Lea Kaszas auf Aino Joro weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause folgte ein weiterer Rückschlag: Ein Interception-Return brachte Finnland in aussichtsreiche Position, die mit einem Pass auf Suvi Partanen zum 21:0-Halbzeitstand genutzt wurde.

Gute Moral und starker Schlussspurt

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte die deutsche Mannschaft im Schlussviertel Moral. Nach einer Interception von Maha Baltes gegen Finnlands Quarterback konnte die Offense Fahrt aufnehmen. Drei Läufe von Caroline Jankowski und ein Screen-Pass von Deborah Joachim auf Stella Martin brachten schließlich den verdienten Touchdown. Kickerin Jennifer Gerndt verwandelte den Extrapunkt zum 7:21-Endstand aus deutscher Sicht.

Stimmen zum Spiel

Headcoach Sebastian Ayernschmalz hatte bereits im Vorfeld auf die schwierigen Rahmenbedingungen in der Vorbereitung hingewiesen: „Nur etwa 70 Prozent der Spielerinnen konnten an den intensiven Camps teilnehmen, und auch im Coaching-Staff gab es kurzfristige Umstellungen.“ Dennoch lobte er den Teamgeist und die positiven Ansätze seiner Mannschaft: „Unsere Defense hat ein herausragend gutes Spiel gezeigt und über weite Strecken sehr stabil agiert. Auch die Offense Line konnte im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Schritt nach vorne machen – besonders im Laufspiel waren positive Ansätze erkennbar. Ärgerlich ist jedoch, dass wir über die gesamte Partie hinweg zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Zudem ist es uns nicht gelungen, die erkennbaren Schwächen des Gegners im Angriff konsequent auszunutzen. Genau an diesen Punkten werden wir jetzt gezielt ansetzen, um uns weiter zu stabilisieren und unser Spiel auf das nächste Level zu bringen.“

Sportdirektor Oliver Duchene sieht trotz der Niederlage viel Potential: „Auch wenn das Ergebnis mit 7:21 aus unserer Sicht enttäuschend ist, spiegelt das Ergebnis nicht das wahre Potential unserer Mannschaft wider. Wir wissen, was in diesem Team steckt, und werden die richtigen Schlüsse aus der Partie ziehen. In Vorbereitung auf das Spiel gegen Spanien werden wir gezielt daran arbeiten, optimale Bedingungen zu schaffen, damit die Mannschaft ihre Qualitäten auf dem Platz zeigen kann. Ich bin überzeugt, dass wir eine deutliche Leistungssteigerung erreichen werden.“

Turniermodus und weitere Spiele

Die Frauen-Europameisterschaft 2025/26 wird im Rundenturnier ausgetragen. Neben Deutschland und Finnland sind Titelverteidiger Spanien und Großbritannien dabei. Die beiden bestplatzierten Teams der Vorrunde qualifizieren sich für das Goldmedaillen-Spiel im August 2026, die übrigen beiden Nationen spielen um Bronze.

Für Deutschland geht es am 30./31. August 2025 mit einem Heimspiel gegen Spanien weiter – eine Woche nachdem Finnland in Großbritannien antritt. Die weiteren Partien folgen im Frühjahr 2026.

Die deutschen Footballerinnen schauen nach vorne

Trotz der Auftaktniederlage hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gezeigt, dass sie auch gegen die europäischen Top-Teams mithalten kann. Mit Blick auf die kommenden Spiele will das Team an die starke Moral und den Kampfgeist aus dem Schlussviertel anknüpfen und sich im weiteren Turnierverlauf weiter steigern. Die Unterstützung des AFVD, der seit diesem Jahr alle Kosten für die Nationalspielerinnen übernimmt, schafft dabei wichtige Rahmenbedingungen für die sportliche Entwicklung.

IFAF Women’s European Championships 2025/26 Spielplan

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft

25. Mai 2025 Finnland 21 Deutschland 7

23./24. August 2025 Großbritannien Finnland

31. August 2025 Deutschland Spanien in Bonn

18. Oktober 2025 Spanien Großbritannien

30./31. Mai 2026 Großbritannien Deutschland

30./31. Mai 2026 Spanien Finnland

August 2026 Spiel um die Goldmedaille

August 2026 Spiel um die Bronzemedaille