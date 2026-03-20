Ausschreibung der Jugend Flag Football Nationalmannschaften – Tryouts 2026

Nach dem erfolgreichen Start der Frauen- und Herren-Nationalmannschaften in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Düsseldorf starten nun auch die Jugend Flag Football Nationalteams in die nächste Tryout-Phase.

Die Tryouts finden am 23. und 24. Mai 2026 im DFB-Campus in Frankfurt statt.

Aufgrund der weiterhin stark wachsenden Zahl an Athletinnen und Athleten sowie der steigenden Professionalität erfolgt die Teilnahme auch in diesem Jahr nicht über offene Tryouts, sondern ausschließlich über ein Bewerbungsverfahren für einen Tryout-Spot.

Die Tryouts dienen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 24. bis 27. September 2026 in Italien. Für das U15 Mixed Team steht zudem erneut die Titelverteidigung im Fokus.

Nachfolgend finden Sie die Links zu den jeweiligen Bewerbungsformularen:

U17 Mädchen (Jahrgänge 2009 und 2010): https://forms.gle/mkdgoGcBnfroR3N77

U17 Jungs (Jahrgänge 2009 und 2010): https://forms.gle/ztuD16jFjvSrLN7QA

U15 Mixed (Jahrgänge 2011 und 2012): https://forms.gle/UKzEkQSDT9zyK7Wj6

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und auf talentierte Athletinnen und Athleten, die unsere Nationalteams verstärken möchten!