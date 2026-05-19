Ausschreibungen Aufstiegsrelegation in die DFFL 2 und das Final6

Der American Football Verband Deutschland e.V. schreibt folgende Veranstaltungen zur Ausrichtung 2026 aus:



Ausschreibungen Aufstiegsrelegation in die DFFL 2 und das Final6.

Termine:

Final6 12. September 2026

Relegationen 26. September 2026

Bewerben können sich: Landesverbände, Vereine, Städte und Kommunen, Sporteventagenturen und Vermarktungsgesellschaften.

Neutrale Schiedsrichter werden seitens des Verbandes gestellt (Anzahl wird an Teamanzahl angepasst). Alle anderen Kosten sind vom Veranstalter selbst zu tragen.

Sobald die Entscheidung gefallen ist, wird der Veranstalter Informiert.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Ligadirektor der DFFL Max Keneder: E-Mail: m.keneder@afvd.de

Bewerbungen bitte nur über folgendes Formular einsenden.



https://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/gcgMrknT2Jktrjq2qZHwwFGN



Bewerbungsfrist endet am Montag, den 08.06.2025

Foto: Aileen Uzoma