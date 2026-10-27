B-Trainer-Lehrgang American Football 2026

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) bietet im Jahr 2026/2027 einen B-Trainer-Lehrgang im deutschen American Football an.
B-Lizenz-Lehrgang
Termine: Lehrgangswoche: 07.12. – 13.12.2026 / Abschnitt 2: Hausarbeit / Abschnitt 3: 08.05 – 09.05.2027
Lehrgangsort: Sportschule Landessportbund Hessen e. V.Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main
Lehrgangsgebühr: EUR 1.200,00
Anmeldeschluss: 30.11.2026
Weitere Infos und die Voraussetzungen hier:
Anmeldung und Kontakt
Bewerbung an: s.misner@afvd.de
Sollte es mehr Anmeldungen als freie Plätze zur Verfügung stehen entscheidet der Zahlungseingang der Lehrgangsgebühr über die Platzvergabe. Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühr. Der AFV Deutschland e. V. behält sich vor, bei einer zu geringen Anzahl von Anmeldungen, den Lehrgang abzusagen.
Bei Absage wird ausschließlich die Kursgebühr zurückerstattet. Für die Kursgebühr haften der Kursteilnehmer und sein Verein als Gesamtschuldner. Die Anmeldung muss daher vom Verein des Kursteilnehmers vorgenommen werden.