Berlin Kobra Ladies gewinnen GFL Women’s Bowl 2026

Die Berlin Kobra Ladies sind Deutsche Meisterinnen 2026. Im GFL Women’s Bowl setzten sich die Berlinerinnen im heimischen Stadion Wilmersdorf mit 28:13 gegen Titelverteidiger Hamburg Amazons durch und krönten damit eine ungeschlagene Saison. Nach dem zwölften Meistertitel 2019 ist es für die Kobra Ladies die 13. Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Das Endspiel war zugleich eine Premiere: Erstmals wurde das Finale der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse unter dem Namen GFL Women’s Bowl ausgetragen.

Die Berlin Kobra Ladies kamen von Beginn an gut in das Spiel und erspielten sich bereits im ersten Viertel eine deutliche Führung. Auch defensiv war die Mannschaft früh präsent und nutzte Fehler der Hamburgerinnen konsequent.

Mit Touchdowns von Jule Hollerbaum, Nele Mayr, Suse Rojahn und Juli Gruschka führte Berlin zur Halbzeit mit 28:0.

Nach der Pause fand Hamburg besser in die Partie und brachte die Berliner Defense deutlich mehr unter Druck. Die Amazons kamen zu zwei Touchdowns und machten das Spiel noch einmal spannend. Berlin blieb in der Schlussphase aber konzentriert und spielte die Uhr kontrolliert herunter. Eine Interception von Svenja Horn besiegelte schließlich den Sieg.

Head Coach Tom Balkow zeigte sich nach dem Spiel entsprechend stolz:

„Ich glaube, wir haben hier heute ein Spiel gesehen, das auf höchstem Niveau eine tolle Werbung für unseren Sport war. Wir haben uns sehr intensiv auf dieses Spiel vorbereitet, weil wir wussten, wie stark Hamburg ist. Besonders in der ersten Halbzeit waren wir etwas wacher im Kopf und haben fokussiert unseren Berliner Football gespielt.“

Auch die Reaktion der Amazons nach der Pause habe seine Mannschaft gefordert:

„Am Ende war klar, dass das Team, das weniger Fehler macht, dieses Spiel gewinnen wird. In der zweiten Halbzeit haben wir es aus meiner Sicht aber etwas zu sehr schleifen lassen. Hamburg hat gut adjusted und uns sicherlich auch etwas Kopfschmerzen bereitet. Wichtig war am Ende aber, nicht den Fokus zu verlieren und ich bin unsagbar stolz auf mein Team, wie es dieses Spiel gemanaged hat. Meine Athletinnen haben sich für einen sehr langen und harten Weg selbst belohnt.“

Der AFVD gratuliert den Berlin Kobra Ladies herzlich zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft und würdigt zugleich die starke Leistung der Hamburg Amazons. Ein besonderer Dank gilt zudem allen Spielerinnen, Coaches, Helferinnen und Helfern sowie den Verantwortlichen, die zum Gelingen des Finales beigetragen haben.

Foto: Antonio Gliese / Autor: Laura Decker