Bewerbung Walk-Ons & Hospitationen – Flag Football Nationalmannschaften 2026

Für die Sichtungen und Trainingslager der Flag Football Nationalmannschaften suchen wir im Jahr 2026 engagierte Unterstützung bei der Durchführung unserer Maßnahmen. Einsatzbereiche sind unter anderem die Organisation von Combines, Anmeldung, Auf- und Abbau sowie Film- und Analysearbeiten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zur B-Lizenz Flag Football Hospitationen bei den Nationalmannschaften zu absolvieren.

Bitte beachtet, dass Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung nicht übernommen werden können.

Über eine erfolgreiche Bewerbung informieren wir spätestens drei Wochen vor der jeweiligen Maßnahme. In diesem Fall erfolgt eine entsprechende Einladung.

Bewerbung Walk-Ons/Hospitationen Flag Football- Nationalmannschaften 2026 – Formulare – AFVD Nextcloud

Wir freuen uns über dein Interesse und deine Unterstützung!