BSO 2027 ab sofort online verfügbar

Die Bundesspielordnung (BSO) für das Spieljahr 2027 ist ab sofort online verfügbar.

Die BSO bildet die verbindliche Grundlage für den organisierten Spielbetrieb im deutschen American Football und enthält die maßgeblichen Regelungen für Vereine, Mannschaften und Verbände.

Alle Vereine und am Spielbetrieb Beteiligten werden gebeten, sich frühzeitig mit den Bestimmungen vertraut zu machen und diese bei ihren Planungen für die kommende Saison zu berücksichtigen.

Die BSO 2027 steht ab sofort im Downloadbereich der AFVD-Webseite zur Verfügung.