Cheerleader küren Deutsche Meisterinnen und Meister erneut in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main wird auch im Jahr 2026 wieder zum Zentrum des deutschen Cheerleadings: Nach den großen Erfolgen der Deutschen Cheerleader Meisterschaften 2024 und 2025 kehrt die DCM am 30. Mai 2026 erneut in die Frankfurter Eissporthalle zurück.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren begeisterte die Veranstaltung tausende Zuschauer:innen und Athlet:innen gleichermaßen. Mit jeweils über 2.000 Fans vor Ort entwickelte sich eine einzigartige Atmosphäre, die die Deutsche Cheerleader Meisterschaft zu einem echten Highlight im nationalen Sportkalender gemacht hat.

Auch 2026 dürfen sich die Besucher:innen wieder auf hochklassigen Cheerleading-Sport freuen. Rund 1.400 Athlet:innen werden mit spektakulären Stunts, anspruchsvollen Elementen und kreativen Choreografien um die begehrten Titel kämpfen. Insgesamt treten 149 Teams in 33 Disziplinen an, um die neuen Deutschen Meister zu ermitteln.

„Wir freuen uns sehr, die DCM erneut in Frankfurt auszurichten und bedanken uns bei der Stadt für die kontinuierliche Unterstützung. Die Eissporthalle bietet ideale Bedingungen und eine perfekte Kulisse für diesen hochklassigen Wettkampf“, erklärt Fuad Merdanovic, Präsident des AFVD.

Mit der erneuten Austragung in Frankfurt setzt der AFVD bewusst auf Kontinuität und Qualität – sowohl in der Organisation als auch in der Weiterentwicklung des Cheerleadings in Deutschland.

In diesem Jahr werden keine kostenpflichtigen Parkplätze auf dem Außenring angeboten. Besucher:innen können stattdessen die Parkflächen direkt vor der Eissporthalle nutzen.

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft 2026 am 30. Mai 2026 sind ab sofort verfügbar:

Ermäßigt: 24,00 €

Erwachsene: 30,00 €

Tickets unter:

Deutsche Cheerleading Meisterschaft – Deutsche Cheerleading Meisterschaft 2026 – Tickets | Eissporthalle Frankfurt | 2026