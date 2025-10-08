American Football Verband Deutschland e.V.

Das ERIMA GFL Bowl Magazin ist online

Ab sofort steht das ERIMA GFL Bowl Magazin zum Download bereit. Hier findet ihr auf 44 Seiten alle Infos zum Endspiel. Vom umfangreichen Rahmenprogramm mit Live Acts, Cheerleader Show und Flyover bis hin zur Power Party. Dazu ausführliche Berichte der ERIMA GFL Saison und natürlich die Vorstellung der beiden Finalisten Potsdam Royals und Dresden Monarchs. Einfach runterladen! Viel Spaß beim Lesen.

