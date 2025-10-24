American Football Verband Deutschland e.V.

Instagram Youtube Facebook Linkedin-in
Tickets

Der 45-Mann-Kader im Halbfinale gegen Österreich

Final Four in Krefeld: Roster für das Halbfinale gegen Österreich steht fest

Morgen startet in Krefeld das Final Four der IFAF European Championship 2025. Nach intensiver Vorbereitung in den vergangenen Monaten geht das Team entschlossen und fokussiert in die entscheidende Phase der Europameisterschaft.

Mit der Nominierung des finalen Roster sind die letzten Weichen gestellt. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Auftritt in Krefeld – mit dem klaren Ziel, den nächsten Schritt in Richtung Europameisterschaftstitel zu gehen.

Jersey #NachnameVornamePosition
1MaackMoritzQB
2HunterKai MichaelRB
3WenzlerBenCB
4BalsHeikoRB
5IpsenJonathanDT
6HeidrichLarsQB
7GeyerLouisWR
8SchlesingerJustinWR
9FinkeFlorianK / P
10KwofieHarlanWR
11JelvaniSasanOLB
12OmorodionVictorFS
13RutschMarvinWR
16SchummNiklasWR
19StrahmannNicoWR
21SeibelJannikCB
23WenzelburgerNickSS
25GacekJonasCB
26SeifertPaulOLB
28SiebertLucaOLB
29OttoSimonCB
30AmelnGeraldRB
31VidačkovićMarkoFS
32BachLuisILB
33UngerTimOLB
35KatzKonstantinDB
38zur NiedenFlorianLB
44HelmLeonFB
45KensyMariusILB
49NoakChrisILB
52SchultesJonasDE
53OndraDominikOG
55FenschRobinOG / OT
57WerthmannMarlonOG / C
61MostPhilippOG / OT
69WeinstockDavidC / OG
75WahrheitRomanOL
76WahlAaronOT
77BreidenbachSvenOT
84KruseJohn LeviTE
85MirandaRobertoTE
90ZistlerRaphaelDT
91BaierlBenDT
94GrubeBerendDE
96ButzDenisDT

Hinter dem Erfolg steht auch ein starkes Team aus Coaches und Staff, das die Spieler optimal vorbereitet und begleitet.

HeadcoachRotheChristian
Offensive CoordinatorGnifkeElias
Defense Coordinator & LB CoachMaurerMaik
ST CoordinatorStarckeStephan
Headcoach AssistÖzdincerDogan
O-Line CoachMeisterGerrit
WR Coachvon GarnierMaximilian
RB CoachColonnaAlessio
QB CoachGrahnMarkus
DL CoachIlicVladimir
DB CoachDeArmasDavid
S&C CoachFischbachThomas
General ManagerSchwarzerMichael
SportdirektorKurzawaHeiko
TeammanagerErlerGabriel
SidelineKleinAndy
SidelineWeitzMarcus
DocDr. KleinAxel
DocDr. MogharrebiRubin
PhysioHaasBarbara
PhysioStaschekHans
PhysioWolterOle
PhysioToblaStephanie
VideoJakobRalf
VideoKrollGünther
Team MediaHenßeBennet
Team MediaWohlfahrt Lea