Der 45-Mann-Kader im Halbfinale gegen Österreich

Final Four in Krefeld: Roster für das Halbfinale gegen Österreich steht fest
Morgen startet in Krefeld das Final Four der IFAF European Championship 2025. Nach intensiver Vorbereitung in den vergangenen Monaten geht das Team entschlossen und fokussiert in die entscheidende Phase der Europameisterschaft.
Mit der Nominierung des finalen Roster sind die letzten Weichen gestellt. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Auftritt in Krefeld – mit dem klaren Ziel, den nächsten Schritt in Richtung Europameisterschaftstitel zu gehen.
|Jersey #
|Nachname
|Vorname
|Position
|1
|Maack
|Moritz
|QB
|2
|Hunter
|Kai Michael
|RB
|3
|Wenzler
|Ben
|CB
|4
|Bals
|Heiko
|RB
|5
|Ipsen
|Jonathan
|DT
|6
|Heidrich
|Lars
|QB
|7
|Geyer
|Louis
|WR
|8
|Schlesinger
|Justin
|WR
|9
|Finke
|Florian
|K / P
|10
|Kwofie
|Harlan
|WR
|11
|Jelvani
|Sasan
|OLB
|12
|Omorodion
|Victor
|FS
|13
|Rutsch
|Marvin
|WR
|16
|Schumm
|Niklas
|WR
|19
|Strahmann
|Nico
|WR
|21
|Seibel
|Jannik
|CB
|23
|Wenzelburger
|Nick
|SS
|25
|Gacek
|Jonas
|CB
|26
|Seifert
|Paul
|OLB
|28
|Siebert
|Luca
|OLB
|29
|Otto
|Simon
|CB
|30
|Ameln
|Gerald
|RB
|31
|Vidačković
|Marko
|FS
|32
|Bach
|Luis
|ILB
|33
|Unger
|Tim
|OLB
|35
|Katz
|Konstantin
|DB
|38
|zur Nieden
|Florian
|LB
|44
|Helm
|Leon
|FB
|45
|Kensy
|Marius
|ILB
|49
|Noak
|Chris
|ILB
|52
|Schultes
|Jonas
|DE
|53
|Ondra
|Dominik
|OG
|55
|Fensch
|Robin
|OG / OT
|57
|Werthmann
|Marlon
|OG / C
|61
|Most
|Philipp
|OG / OT
|69
|Weinstock
|David
|C / OG
|75
|Wahrheit
|Roman
|OL
|76
|Wahl
|Aaron
|OT
|77
|Breidenbach
|Sven
|OT
|84
|Kruse
|John Levi
|TE
|85
|Miranda
|Roberto
|TE
|90
|Zistler
|Raphael
|DT
|91
|Baierl
|Ben
|DT
|94
|Grube
|Berend
|DE
|96
|Butz
|Denis
|DT
Hinter dem Erfolg steht auch ein starkes Team aus Coaches und Staff, das die Spieler optimal vorbereitet und begleitet.
|Headcoach
|Rothe
|Christian
|Offensive Coordinator
|Gnifke
|Elias
|Defense Coordinator & LB Coach
|Maurer
|Maik
|ST Coordinator
|Starcke
|Stephan
|Headcoach Assist
|Özdincer
|Dogan
|O-Line Coach
|Meister
|Gerrit
|WR Coach
|von Garnier
|Maximilian
|RB Coach
|Colonna
|Alessio
|QB Coach
|Grahn
|Markus
|DL Coach
|Ilic
|Vladimir
|DB Coach
|DeArmas
|David
|S&C Coach
|Fischbach
|Thomas
|General Manager
|Schwarzer
|Michael
|Sportdirektor
|Kurzawa
|Heiko
|Teammanager
|Erler
|Gabriel
|Sideline
|Klein
|Andy
|Sideline
|Weitz
|Marcus
|Doc
|Dr. Klein
|Axel
|Doc
|Dr. Mogharrebi
|Rubin
|Physio
|Haas
|Barbara
|Physio
|Staschek
|Hans
|Physio
|Wolter
|Ole
|Physio
|Tobla
|Stephanie
|Video
|Jakob
|Ralf
|Video
|Kroll
|Günther
|Team Media
|Henße
|Bennet
|Team Media
|Wohlfahrt
|Lea