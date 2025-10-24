Der 45-Mann-Kader im Halbfinale gegen Österreich

Final Four in Krefeld: Roster für das Halbfinale gegen Österreich steht fest

Morgen startet in Krefeld das Final Four der IFAF European Championship 2025. Nach intensiver Vorbereitung in den vergangenen Monaten geht das Team entschlossen und fokussiert in die entscheidende Phase der Europameisterschaft.

Mit der Nominierung des finalen Roster sind die letzten Weichen gestellt. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Auftritt in Krefeld – mit dem klaren Ziel, den nächsten Schritt in Richtung Europameisterschaftstitel zu gehen.

Jersey # Nachname Vorname Position 1 Maack Moritz QB 2 Hunter Kai Michael RB 3 Wenzler Ben CB 4 Bals Heiko RB 5 Ipsen Jonathan DT 6 Heidrich Lars QB 7 Geyer Louis WR 8 Schlesinger Justin WR 9 Finke Florian K / P 10 Kwofie Harlan WR 11 Jelvani Sasan OLB 12 Omorodion Victor FS 13 Rutsch Marvin WR 16 Schumm Niklas WR 19 Strahmann Nico WR 21 Seibel Jannik CB 23 Wenzelburger Nick SS 25 Gacek Jonas CB 26 Seifert Paul OLB 28 Siebert Luca OLB 29 Otto Simon CB 30 Ameln Gerald RB 31 Vidačković Marko FS 32 Bach Luis ILB 33 Unger Tim OLB 35 Katz Konstantin DB 38 zur Nieden Florian LB 44 Helm Leon FB 45 Kensy Marius ILB 49 Noak Chris ILB 52 Schultes Jonas DE 53 Ondra Dominik OG 55 Fensch Robin OG / OT 57 Werthmann Marlon OG / C 61 Most Philipp OG / OT 69 Weinstock David C / OG 75 Wahrheit Roman OL 76 Wahl Aaron OT 77 Breidenbach Sven OT 84 Kruse John Levi TE 85 Miranda Roberto TE 90 Zistler Raphael DT 91 Baierl Ben DT 94 Grube Berend DE 96 Butz Denis DT

Hinter dem Erfolg steht auch ein starkes Team aus Coaches und Staff, das die Spieler optimal vorbereitet und begleitet.