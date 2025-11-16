Der Kader für das GNC Spiel gegen Kanada

Der AFVD benennt den Spieltags Kader für das Spiel gegen Kanada, am 16. November um 18:00 Uhr im Lohrheidestadion in Bochum.

Der Spieltag wird präsentiert von der Markus Klotzbach GmbH.

Jersey # Nachname Vorname Position 1 Ipsen Jonathan DT 2 Breuer Paul RB 3 Poznanski Joshua FS 4 Terjung Paul WR 6 Schumm Normen WR 7 Gorny Niklas QB 8 Scharnbacher Hendrik QB 9 Finke Florian K / P 10 Benjabou Zinedin WR 11 Bujok Finn CB 12 Bujok Igor CB 13 Hörner Dominik WR 16 Schumm Niklas WR 18 Schröter Lino OLB 19 Beumer Jonas TE/K/P 22 Rotermund Lorenz RB 23 Marton Yann CB 24 Oppermann Finn FB 27 Müller Niklas SS 29 Otto Simon CB 30 Probst Matti TE 31 Fiedler Luis OLB 32 Unger Tim OLB 34 Chagoya Enrico FS 35 Schmid Dominik OLB 38 zur Nieden Florian LB 43 Födinger Felix ILB 44 Kensy Marius ILB 49 Steins Tim OLB 52 Schultes Jonas DE 53 Peitz Aik OT 54 Kress Alexander DE 55 Rötzscher Ludwig C 57 Hugger Simon OG 61 Hauber Leon OT 65 Diepenbroich Valentin NT 69 Camenz Marcel C 76 Dürr Pascal OG 77 Breidenbach Sven OT 78 Claus Daniel OT 79 Wittler Christian C 85 Englmann Benedikt WR 90 Kraft Georg DT 91 Baierl Ben DT 95 Matassini Leonardo DT 96 Kamphausen Tom DT

Coaches Nachname Vorname HC Rothe Christian DC Mauer Mike OC Gniffke Elias DB DeArmas David QB Grahn Markus ST Starcke Stephan RB Fischbach Thomas DL Ilic Vladimir WR Viehringer Daniel