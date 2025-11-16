American Football Verband Deutschland e.V.

Der Kader für das GNC Spiel gegen Kanada

Der AFVD benennt den Spieltags Kader für das Spiel gegen Kanada, am 16. November um 18:00 Uhr im Lohrheidestadion in Bochum.

Der Spieltag wird präsentiert von der Markus Klotzbach GmbH.

Jersey #NachnameVornamePosition
1IpsenJonathanDT
2BreuerPaulRB
3PoznanskiJoshuaFS
4TerjungPaulWR
6SchummNormenWR
7GornyNiklasQB
8ScharnbacherHendrikQB
9FinkeFlorianK / P
10BenjabouZinedinWR
11BujokFinnCB
12BujokIgorCB
13HörnerDominikWR
16SchummNiklasWR
18SchröterLinoOLB
19BeumerJonasTE/K/P
22RotermundLorenzRB
23MartonYannCB
24OppermannFinnFB
27MüllerNiklasSS
29OttoSimonCB
30ProbstMattiTE
31FiedlerLuisOLB
32UngerTimOLB
34ChagoyaEnricoFS
35SchmidDominikOLB
38zur NiedenFlorianLB
43FödingerFelixILB
44KensyMariusILB
49SteinsTimOLB
52SchultesJonasDE
53PeitzAikOT
54KressAlexanderDE
55RötzscherLudwigC
57HuggerSimonOG
61HauberLeonOT
65DiepenbroichValentinNT
69CamenzMarcelC
76DürrPascalOG
77BreidenbachSvenOT
78ClausDanielOT
79WittlerChristianC
85EnglmannBenediktWR
90KraftGeorgDT
91BaierlBenDT
95MatassiniLeonardoDT
96KamphausenTomDT
CoachesNachnameVorname
HCRotheChristian
DCMauerMike
OCGniffkeElias
DBDeArmasDavid
QBGrahnMarkus
STStarckeStephan
RBFischbachThomas
DLIlicVladimir
WRViehringerDaniel
StaffNachnameVorname
SportdirektorKurzawaHeiko
Team ManagerErlerGabriel
SidelineKleinAndy
SidelineBreuerAndreas
DocDr. KleinAxel
PhysioWolterOle
PhysioGrünbergAnabel
PhysioStelzerJulia
PhysioHaasBarbara
MediaHenßeBennet
MediaWohlfahrtLea