Zwei deutsche Athletinnen, ein Ziel: Die deutschen Nationalspielerinnen Ellen Riess und Carla Törner wollen den Sprung in die Premier Flag schaffen, die neue Flag-Football-Profiliga von NFL und TMRW Sports. Zwei wichtige Stationen haben die beiden bereits hinter sich: den Talent Combine in London und das Game Testing in Orlando.
London: Die erste große Bühne
Die erste Station war am 6. Oktober 2026 der internationale Talent Combine im Londoner Tottenham Hotspur Stadium. Unter den 57 ausgewählten Athletinnen und Athleten aus rund zehn Ländern kamen etwa zehn deutsche Spieler:innen, darunter Ellen Riess und Carla Törner. Gemeinsam stellten sie sich athletischen Tests wie dem 40-Yard-Sprint und dem Standweitsprung, positionsspezifischen Übungen, Technik-Drills, Eins-gegen-eins-Situationen und vollständigen Spielsituationen.
Bewertet wurden neben Schnelligkeit und Explosivität auch Spielverständnis, Technik und Reaktionsvermögen. Zugleich bot der Combine die Gelegenheit, sich mit internationaler Konkurrenz zu messen und Kontakte zu knüpfen.
Game Testing in Orlando
Rund einen Monat später ging es weiter: Vom 4. bis 6. November 2026 kamen in Orlando, Florida, rund 30 Athletinnen aus den USA, Australien und Europa zusammen, darunter auch Riess und Törner, um Spielsysteme und Abläufe für die Liga zu erproben. Aufgeteilt auf zwei Teams mit jeweils einem Head Coach sowie Verantwortlichen für Offense und Defense, mussten die Spielerinnen in kurzer Zeit taktische Abläufe verinnerlichen und in vollständigen Spielen umsetzen. Interviews, Content-Produktionen und gemeinsame Aktivitäten ergänzten das Programm.
Für Ellen Riess waren London und Orlando besondere Erlebnisse: „Ich freue mich, die Entwicklung von Flag Football so aktiv begleiten zu können und in London und Orlando Teil davon gewesen zu sein. Ich bin gespannt auf alles Weitere, was da noch kommen mag, und würde mich freuen, wieder eine Einladung zu erhalten.“
Premier Flag: Profiliga ab Sommer 2027
Das Sport- und Entertainment-Unternehmen TMRW Sports und die NFL haben den Namen der Liga am 2. November 2026 vorgestellt. Der Start ist für Sommer 2027 in einer noch nicht bekanntgegebenen US-Stadt geplant.
Die Premier Flag entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem Flag Football international an Bedeutung gewinnt: Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles gehört die Sportart erstmals zum Programm. Mit allen 32 NFL-Klubbesitzern als Investoren im Rücken kann die Liga dazu beitragen, Flag Football dauerhaft als professionellen Sport zu etablieren.
Die Liga soll Profi-Wettbewerbe für Frauen und Männer schaffen. Dazu gehören hochqualifiziertes Coaching, Angebote in Athletik, Kraft- und Konditionstraining sowie Ernährung und eine eigens für Flag Football konzipierte Spielstätte.
Wie in London sollen Talente aus verschiedenen Ländern und Sportarten über Combines gesichtet werden. Wer am Ende einen Platz in den Teams erhält, entscheiden weitere Sichtungen und ein zentraler Combine in den USA im Jahr 2027.
Carla Törner hat bereits die nächsten Schritte im Blick: „Ich hoffe, bis zum Start der Liga an weiteren Stationen teilnehmen und neue Kontakte knüpfen zu können. Natürlich würde ich mich sehr freuen, mir einen Platz in der Profiliga zu erspielen und mich in Training und Lebensweise weiter zu professionalisieren. Diese Erfahrung kann mir auch bei internationalen Wettbewerben mit der Nationalmannschaft enorm helfen.“
Glückwünsche vom Verband
Der AFVD gratuliert Ellen Riess und Carla Törner sowie allen weiteren deutschen Eingeladenen zu ihrer Teilnahme am internationalen Auswahlprozess. Dass so viele deutsche Spieler:innen auf dieser Bühne vertreten sind, zeigt die Qualität, die im deutschen Flag Football gewachsen ist, in den Vereinen ebenso wie in der Nationalmannschaft.
„Wir sind stolz darauf, dass Ellen und Carla den deutschen Flag Football auf diesem hohen internationalen Niveau vertreten“, sagt AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer. „Ihre Einladung ist eine weitere Bestätigung dafür, dass unsere Athletinnen zur internationalen Spitze gehören. Spätestens seit der Weltmeisterschaft in Düsseldorf haben wir als Team Germany eindrucksvoll bewiesen, dass wir auch als Nationalmannschaft auf absolutem Weltniveau konkurrenzfähig sind.
Mit Premier Flag und den Olympischen Spielen 2028 eröffnen sich für unsere Athletinnen und Athleten Perspektiven, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Unser Anspruch ist es, sie auf diesem Weg bestmöglich zu begleiten und gleichzeitig die sportlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auf internationales Spitzenniveau zu heben.
Dank der starken Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), der Deutschen Kreditbank (DKB), des Bundeskanzleramtes und der Stiftung Deutsche Sporthilfe schaffen wir Schritt für Schritt die Voraussetzungen für internationalen Spitzensport. Unser Weg begann 2023, nimmt 2027 weiter Fahrt auf und soll 2028 mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles seinen Höhepunkt erreichen.“
Der Verband wünscht beiden viel Erfolg auf dem weiteren Weg in die Premier Flag.
Fotos: Bennet Henße / Autorin: Laura Decker