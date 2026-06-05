Deutsche Cheerleading Meisterschaft 2026 – Ein Wochenende voller Leidenschaft, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente

Die Deutsche Cheerleader Meisterschaft 2026 liegt hinter uns und wir blicken auf ein außergewöhnliches Wochenende voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und besonderer Begegnungen zurück.

Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland präsentierten ihre Programme mit beeindruckender Leidenschaft, Disziplin und Hingabe. Viele Teams konnten ihre persönlichen Ziele erreichen, Titel gewinnen und sich für internationale Meisterschaften qualifizieren. Doch unabhängig von Platzierungen und Ergebnissen stand vor allem eines im Mittelpunkt: die gemeinsame Begeisterung für unseren Sport.

Ein besonderes Highlight war die gemeinsame Sideline-Präsentation von Heavenly Force und dem Cheerleading Team Bremen Firebirds, begleitet von der Mainzer Ritter Gilde e.V. als Liveband. Diese einzigartige Darbietung zeigte eindrucksvoll die Vielfalt, Kreativität und Entwicklungsmöglichkeiten unseres Sports und sorgte für begeisterte Reaktionen beim Publikum.

Die hohe Anzahl an Starts, die Vielzahl der Kategorien und die damit verbundenen organisatorischen Anforderungen stellten das gesamte Organisationsteam vor außergewöhnliche Herausforderungen. Unser Ziel war es jederzeit, allen Teams bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre Teilnahme zu bieten und dabei den sportlichen Ablauf sowie das Wohl aller Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt zu stellen.

Uns ist bewusst, dass an einem Wochenende dieser Größenordnung nicht jeder Moment perfekt verlaufen kann. Alle Entscheidungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, um einen sicheren, fairen und erfolgreichen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Für das Verständnis, die Geduld und die konstruktive Unterstützung vieler Vereine und Beteiligter bedanken wir uns ausdrücklich.

Eine Meisterschaft dieser Größenordnung lebt nicht nur von den Leistungen auf der Wettkampffläche, sondern vor allem von den Menschen, die sie möglich machen. Hinter jedem Start stehen unzählige Stunden Training, Planung, Organisation und Engagement. Trainerinnen und Trainer, Vereinsverantwortliche, Jurorinnen und Juroren, Helferinnen und Helfer sowie viele weitere Beteiligte tragen ihren Teil dazu bei, dass unsere Athletinnen und Athleten ihren Sport auf höchstem Niveau präsentieren können.

Besonders spürbar war an diesem Wochenende erneut der familiäre Charakter unserer Cheerleading-Gemeinschaft. Trotz aller sportlichen Konkurrenz standen gegenseitiger Respekt, Unterstützung und Zusammenhalt im Vordergrund. Man fieberte miteinander, freute sich über Erfolge, spendete Trost nach Enttäuschungen und begegnete vielen vertrauten Gesichtern wieder. Genau diese Gemeinschaft macht unseren Sport so besonders und sorgt dafür, dass eine Meisterschaft weit mehr ist als ein Wettkampf.

Gerade die Vielfalt unseres Sports mit seinen zahlreichen Kategorien, Altersklassen und Disziplinen macht Veranstaltungen wie die Deutsche Cheerleader Meisterschaft zu etwas ganz Besonderem. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz zu sehen, mit wie viel Leidenschaft, Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung unsere Cheerleading-Familie diese Meisterschaft getragen hat.

Unser herzlicher Dank gilt allen Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern, Vereinen, Jurorinnen und Juroren, Helferinnen und Helfern, Partnern sowie den vielen Familien und Zuschauern, die dieses Wochenende begleitet und unterstützt haben.

Die DCM 2026 hat einmal mehr gezeigt, was unseren Sport ausmacht: Teamgeist, Respekt, Leidenschaft und Gemeinschaft. Die Erinnerungen an dieses besondere Wochenende werden uns noch lange begleiten.

Wir gratulieren allen Teams zu ihren Erfolgen und wünschen den qualifizierten Mannschaften bereits jetzt viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg zu den internationalen Meisterschaften.

Vielen Dank, dass ihr Teil der Deutschen Cheerleader Meisterschaft 2026 wart. Gemeinsam haben wir einmal mehr gezeigt, dass der Cheerleadersport nicht nur von sportlichen Leistungen lebt, sondern vor allem von den Menschen, die ihn mit Herz, Leidenschaft und Zusammenhalt gestalten.

Die Highlights und schönsten Momente des Events sind jetzt auf YouTube verfügbar.

Zu den Ergebnislisten:

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