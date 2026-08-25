Deutschland durchquert – 3.335,89 Euro für unsere Nationalmannschaften

Von West nach Ost, Kilometer für Kilometer für Team Germany: Sebastian Berndt hat mit seiner Deutschlanddurchquerung nicht nur eine außergewöhnliche sportliche Herausforderung gemeistert, sondern gleichzeitig 3.335,89 Euro für die Frauen- und Jugendnationalmannschaften des AFVD gesammelt.

Im Rahmen seiner Deutschlanddurchquerung kamen 2.635,89 Euro zusammen – inklusive einer persönlichen Aufstockung der Spendensumme durch Sebastian um weitere zehn Prozent. Gemeinsam mit den bereits beim Testlauf im Mai gesammelten 700 Euro ergibt sich damit eine Gesamtsumme von 3.335,89 Euro.

Einen besonderen Anteil daran haben die drei Landesverbände aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die Sebastians Aktion mit insgesamt 1.500 Euro unterstützt haben. Dafür gilt ihnen ein ganz besonderer Dank. Gleichzeitig haben zahlreiche weitere Spenderinnen und Spender mit ihren Beiträgen dazu beigetragen, aus jedem einzelnen Kilometer konkrete Unterstützung für unsere Nationalmannschaften zu machen.

Hinter dieser Summe stehen unzählige Kilometer, lange Tage, schmerzende Füße und vor allem der Wille, mit der eigenen Leistung etwas für unsere Nationalmannschaften zu bewegen.

Sebastian Berndt:

„Es gab unterwegs definitiv Momente, in denen ich mich mit schmerzenden Füßen und ziemlich leeren Energiereserven gefragt habe, warum ich mir das eigentlich antue. Wenn ich jetzt sehe, was wir gemeinsam daraus gemacht haben, war es jeden einzelnen Kilometer wert. Mein großer Dank gilt allen, die meine Deutschlanddurchquerung verfolgt, mich unterstützt und vor allem für unsere Frauen- und Jugendnationalmannschaften gespendet haben.“

Der AFVD bedankt sich bei Sebastian für diesen außergewöhnlichen Einsatz und bei den Landesverbänden sowie allen Spenderinnen und Spendern, die seine Deutschlanddurchquerung unterstützt und damit einen direkten Beitrag für unsere Nationalmannschaften geleistet haben.

750 Kilometer. Einmal quer durch Deutschland. 3.335,89 Euro für Team Germany.