Deutschland mit zwei Halbfinal-Einzügen bei der Youth Flag EM 2025

Am zweiten Tag der Youth Flag Europameisterschaft 2025 haben die deutschen Nachwuchsteams starke Auftritte hingelegt. Mit der U15 Mixed und den U17 Girls stehen gleich zwei Teams im Halbfinale.
Die U15 Mixed startete mit einer knappen 41:34-Niederlage gegen die Slowakei, meldete sich aber eindrucksvoll zurück und besiegte Österreich mit 34:20. Mit dieser Leistung sicherte sich das Team verdient den Einzug ins Halbfinale, wo nun Italien als Gegner wartet.
Auch die U17 Girls sicherten sich mit einem klaren 34:13-Erfolg über Frankreich den Platz unter den besten Vier und treffen im Halbfinale auf Tschechien.
Die U17 Boys zeigten am zweiten Tag zwei starke Leistungen und gewannen mit 20:0 gegen die Schweiz sowie 17:8 gegen Finnland. Trotz dieser Siege verpasste das Team das Halbfinale nur knapp: In der Endabrechnung fehlten lediglich drei Punkte. Nun geht es in den Platzierungsspielen gegen Italien um Platz 5-8!
„Unsere Vorrundengruppe war erwartungsgemäß sehr anspruchsvoll. Nach einem nervösen Start hat sich die Mannschaft gefangen, enger zusammengestanden und Charakter gezeigt. Dass am Ende nur drei Punkte zum Halbfinale gefehlt haben, ist bitter, schmälert aber nicht die Entwicklung, die dieses Team hier gezeigt hat“, erklärt Max Gross, Head Coach der U17 Boys.
Die Europameisterschaft in Innsbruck läuft noch bis zum 6. September. Alle Spiele werden live auf IFAF.TV übertragen.
Foto: Bennet Henße