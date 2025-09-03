DF1 überträgt den ERIMA GFL Bowl 2025 live und exklusiv im Free-TV

München, 03.09.2025 – Tolle Nachrichten für alle American Football Fans in Deutschland: Der HD-Premiumsender DF1 hat sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte am ERIMA GFL Bowl gesichert. DF1 überträgt das prestigeträchtige Endspiel um den Titel des Deutschen Meisters am 11. Oktober live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Der ERIMA GFL Bowl 2025 ist das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im American Football und somit das wichtigste Spiel der deutschen American-Football-Saison. Nach einer langen und intensiven Spielzeit treten die beiden besten Teams des Landes gegeneinander an, um den Meistertitel zu gewinnen.

Titelverteidiger sind die Potsdam Royals, die 2023 erstmals in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte den Meistertitel gewinnen konnten. Sie setzten sich in einem packenden Finale gegen die fünfmaligen Champions, die Schwäbisch Hall Unicorns, durch und revanchierten sich damit für die Niederlage im Endspiel von 2022. 2024 gelang es den Royals, ihren Erfolg zu wiederholen: In einem erneut spannenden Finale bezwangen sie knapp die Dresden Monarchs und verteidigten ihren Titel eindrucksvoll.

„American Football ist die aufstrebende Sportart in Deutschland. Wir freuen uns sehr, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit dem ERIMA GFL Bowl auch in diesem Jahr das deutsche Football-Highlight präsentieren zu dürfen. Ganz Football-Deutschland wird am 11. Oktober auf Dresden blicken. Nachdem wir mit der ERIMA GFL Live-Konferenz den Fans in dieser Saison neue Live-Erlebnisse präsentieren, ist das große Finale der krönende Abschluss einer spannenden American Football Saison. Wir danken dem American Football Verband für das Vertrauen“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

„Nach dem tollen Start in 2024 freuen wir uns sehr, dass DF1 auch in diesem Jahr den ERIMA GFL Bowl live mit ausführlichem Vorbericht und Nachbericht übertragen wird. Wir sind stolz darauf, erneut mit DF1 zusammenzuarbeiten und unseren Fans ein erstklassiges Seherlebnis bieten zu können“, freut sich Michael Schwarzer, Geschäftsführer des American Football Verband Deutschland.

ERIMA GFL Bowl 2025 Live-Übertragung:

• 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr: Vorbericht live aus dem Stadion

• 17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr: Live-Übertragung des Spiels

• 20:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr: Nachbericht mit Siegerehrung

Neben der Live-Übertragung des Spiels aus dem Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden bietet die Sendung Analysen, Experteneinschätzungen und Hintergrundberichte rund um das Finale. Kommentiert wird das Event vom Kult-Duo Carsten Spengemann und Roman Motzkus.

DF1 und der AFVD setzen bei der Übertragung auf eine aufwändige TV-Produktion mit insgesamt bis zu 10 Kameras, um den Zuschauern ein umfassendes und spannendes Erlebnis zu bieten.

Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1 werden die Inhalte auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar sein. So können Zuschauerinnen und Zuschauer das DF1-Programm auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.

Informationen zum Programm von DF1 und den konkreten Übertragungszeiten werden fortlaufend unter www.df1.de aktualisiert.