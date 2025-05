DF1 überträgt ERIMA GFL Live-Konferenz und ERIMA GFL Bowl 2025 live und exklusiv im Free-TV

DF1 überträgt ERIMA GFL Live-Konferenz und ERIMA GFL Bowl 2025 live und exklusiv im Free-TV



Frankfurt, 09.05.2025 – American Football-Fans in Deutschland dürfen sich freuen: Der HD Premiumsender DF1 erweitert sein Engagement im Football-Bereich und zeigt die ERIMA GFL im Rahmen einer Konferenz ab dieser Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV. Zudem überträgt DF1 das große Saisonfinale, den ERIMA GFL Bowl 2025, am 11. Oktober live und kostenfrei im TV.



Im Rahmen einer Medienkooperation zwischen DF1 und Sportdeutschland.TV zeigt DF1 fünf der insgesamt sieben von Sportdeutschland.TV produzierten ERIMA GFL Live-Konferenzen kostenfrei im Free-TV.



Die Konferenz, moderiert von Carsten Spengemann und Constantin Eckner und unterstützt durch erfahrene Experten, bietet eine emotionale Zusammenfassung der Spiele der höchsten deutschen American Football Liga. Live-Schalten zu den Spielen, Analysen und Hintergrundberichte machen die Konferenz zu einem neuen American Football Highlight im deutschen Free-TV.



„Für uns als Liga ist das ein riesiger Schritt, um weiter an Sichtbarkeit zu gewinnen. Wir erweitern dadurch unser Medienangebot auf 80 gratis GFL 2, 80 paid ERIMA GFL Spiele und die Konferenzen – letztere jetzt auch im Free-TV. Mit DF1 arbeiten wir bereits auf mehreren Ebenen sehr gut zusammen und freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft.“, so Torben Dill, Geschäftsführer der German Football League.



„Wir arbeiten mit DF1 nicht nur im Rahmen der Übertragung der Spiele der Nationalmannschaft erfolgreich zusammen. Für den GFL Bowl haben wir gemeinsam einen neuen Standard gesetzt – warum sollten wir das ändern?“, zeigte sich auch Michael Schwarzer vom AFVD, der Ausrichter des GFL Bowls, begeistert.



„American Football begeistert immer mehr Menschen in Deutschland. Mit der Live-Konferenz und der exklusiven Übertragung des ERIMA GFL Bowls, bieten wir den Fans neue Live-Erlebnisse. Nach unseren positiven Erfahrungen mit den Übertragungen der Länderspiele der deutschen Football-Nationalmannschaft und der amerikanischen Football-Liga UFL, möchten wir unser Seite 2 von 2 Engagement in diesem großartigen Sport weiter intensivieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Liga sowie allen Partnern.“, blickt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH, optimistisch auf den Start der neuen GFL-Saison.



Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1, werden die Konferenzen auch im Livestream auf DF1 – DF1 verfügbar sein. So können Zuschauer das Spielgeschehen auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.



DF1 Live-Übertragungen der ERMIA GFL: