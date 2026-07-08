Die ersten 100 Kilometer sind geschafft!

Heute fällt der erste große Meilenstein auf Sebastians 750-Kilometer-Tour quer durch Deutschland. Vom westlichsten bis zum östlichsten Punkt des Landes sammelt unser Vizepräsident Sebastian Berndt Spenden für die Frauen- und U19-Tackle-Nationalmannschaften von Team Deutschland.

Kurz vor der 100-Kilometer-Marke führte ihn seine Strecke nach Köln. Bei Kilometer 93 wurde er am Deutzer Rheinufer vom Landesverband Nordrhein-Westfalen mit einem Spendenscheck überrascht – eine großartige Geste und ein starkes Zeichen für den deutschen Football. Vielen Dank für die Unterstützung AFCV NRW e.V.!

Noch liegen viele Kilometer vor Sebastian – und jeder einzelne bringt Team Deutschland ein Stück weiter.

GPS Tracker: https://livetrack.garmin.com/…/2B61C39ACF24AF112255A32E…

Ihr möchtet die Aktion ebenfalls unterstützen? Alle Informationen und die Möglichkeit zu spenden findet ihr hier:

https://afvd.de/von-west-nach-ost-750-kilometer-fuer…