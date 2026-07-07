Die Finals 2026: Bühne frei für die Deutschen Meisterschaften im Flag Football

Die Jagd auf die Deutschen Meistertitel geht in ihre entscheidende Phase: Am 23. und 24. Juli werden bei den Finals 2026 in Hannover die Deutschen Meisterschaften im Flag Football ausgetragen. Qualifiziert haben sich die acht besten Teams der DKB Deutschen Flag Football Liga (DKB DFFL) sowie die vier besten Teams der DKB Deutschen Flag Football Liga der Frauen (DKB DFFLF).
Die Ausgangslage verspricht Spannung: In beiden Ligen präsentiert sich das Teilnehmerfeld so ausgeglichen wie selten zuvor. Auch der DKB DFFLF Streaming Day in Kelkheim zeigte, wie ausgeglichen die Spitzenteams in diesem Jahr besetzt sind. Klare Favoriten sind kaum auszumachen, stattdessen dürfte die Tagesform darüber entscheiden, wer am Ende um Gold spielt.
Bei den Herren gehen die achtfachen Deutschen Meister der Walldorf Wanderers als einer der Favoriten in das Finalturnier. Mit zahlreichen Nationalspielern verfügt Walldorf über eine der stärksten Offensiven Deutschlands und möchte den neunten Meistertitel gewinnen. Zu den größten Herausforderern zählen die Munich Spatzen, die 2021 als bislang einziges Team die Meisterserie der Wanderers durchbrechen konnten.
Nicht weniger spannend verspricht das Turnier bei den Frauen zu werden. Die Munich Spatzen und die zweifachen Deutschen Meister:innen der Augsburg Lions zählen zwar zum Favoritenkreis, doch auch die SG Kelkheim Lizzards und die Düsseldorf Firecats bringen das Potenzial mit, den Titel zu gewinnen.
Gruppeneinteilung Männer
Gruppe A
- Walldorf Wanderers
- Lichtenberg Lions
- SG Kelkheim Lizzards
- Augsburg Lions
Gruppe B
- Munich Spatzen
- Düsseldorf Firecats
- Mainz Legionaries
- Erlangen Sharks
Anders als bei den Männern wird der Deutsche Meister der Frauen nicht in einer Gruppenphase ermittelt. Stattdessen wird im Doppel-K.-o.-System gespielt.
Das bedeutet: Erst mit der zweiten Niederlage scheidet eine Mannschaft aus dem Turnier aus.
Zum Auftakt treffen die Munich Spatzen Women auf die Düsseldorf Firecats Women, während die Augsburg Lions FLINTA gegen die SG Kelkheim Lizzards Damen antreten. Die Sieger:innen beider Partien machen anschließend den ersten Finalplatz unter sich aus, die Verlierer:innen kämpfen um ihre letzte Chance auf den Verbleib im Turnier.
Nahezu alle aktuellen Nationalspieler:innen werden in Hannover für ihre Vereine auflaufen. Entsprechend werden auch die Trainerstäbe der Männer-, Frauen- und U17-Nationalmannschaften vor Ort sein. Für viele Athlet:innen bieten die Finals damit nicht nur die Chance auf den Deutschen Meistertitel, sondern auch die Möglichkeit, sich für kommende internationale Aufgaben zu empfehlen.
Die Wettkämpfe im Flag Football finden am im Erika-Fisch-Stadion in Hannover statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat gleich mehrere Möglichkeiten, die Deutschen Meisterschaften zu verfolgen.
Die Finals werden von ARD und ZDF mit umfangreicher Berichterstattung begleitet.
Alle Flag-Football-Spiele werden zudem live auf dem Twitch-Kanal von Spontent übertragen. Der Livestream ist unter twitch.tv/spontent verfügbar. Spielplan, Liveticker und Ergebnisse sind unter 5erdffl.de/die-finals abrufbar.
Weitere Informationen unter: https://www.diefinals.de/
Foto: Leo Ziems