Die Finals 2026 in Hannover: Flag Football auf nationaler Bühne

Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird Hannover Gastgeber der „Finals 2026“ sein.

An vier Wettkampftagen werden in einem bundesweit einzigartigen Multisport-Format zahlreiche Deutsche Meisterschaften parallel ausgetragen. Bestandteil des Programms werden auch die Deutschen Meisterschaften im 5er-Flag-Football sein.

Die Wettbewerbe im Flag Football werden am 23. und 24. Juli 2026 ausgetragen. Dort werden die qualifizierten Top-Teams der höchsten deutschen Spielklassen – der Deutschen Flag Football Liga (DFFL) sowie der Deutschen Flag Football Liga der Frauen (DFFLF) – um die nationalen Meistertitel spielen.

Die endgültigen Teilnehmer:innen werden nach Abschluss der entsprechenden Qualifikationsrunden feststehen. Die Gruppenspiele am Donnerstag (23. Juli) werden auf der Anlage der Hannover Grizzlies (Stammestraße 106) stattfinden.

Die Halbfinals, die Finalspiele sowie das Spiel um Platz 3 der Herren sind für Freitag, den 24. Juli 2026, im Erika-Fisch-Stadion angesetzt.

Die Teilnahme an den Finals wird für die Vereine sowie für die Athletinnen und Athleten eine sportlich anspruchsvolle Bühne in einem professionellen Umfeld bieten, das hohe organisatorische Standards und nationale Sichtbarkeit gewährleistet. Die Einbindung in das Multisport-Event schafft zusätzliche Aufmerksamkeit und positioniert Flag Football im Kontext weiterer nationaler Spitzenwettbewerbe.

Die kontinuierliche Entwicklung des Flag Football in Deutschland wird sich in einer steigenden Leistungsdichte sowie in einer wachsenden organisatorischen Professionalität widerspiegeln. Die Austragung der Deutschen Meisterschaft im Rahmen der Finals wird diese Entwicklung unterstreichen und die Position der Sportart innerhalb der deutschen Sportlandschaft weiter stärken.

Für den American Football Verband Deutschland (AFVD) wird die Präsenz bei den Finals 2026 daher Ausdruck einer langfristigen sportlichen und strukturellen Entwicklung sein – mit dem Ziel, Flag Football nachhaltig zu etablieren, weiter zu professionalisieren und seine Sichtbarkeit auf nationaler Ebene kontinuierlich auszubauen.

Der Zutritt zu den Flag-Football-Spielen sowie vielen weiteren Wettbewerben im Rahmen der Finals ist für Zuschauer:innen kostenfrei, was den öffentlichen Charakter des Events betont und zahlreiche Erlebnismöglichkeiten vor Ort bieten wird. Darüber hinaus werden ARD und ZDF die Finals an allen vier Tagen live im Fernsehen sowie über ihre Streaming-Plattformen übertragen und so für eine bundesweite mediale Präsenz sorgen.

Weitere Informationen und Tickets unter:

diefinals.de