Die Finals 2026: Munich Spatzen und SG Kelkheim Lizzards sind Deutsche Meister:innen im Flag Football

Große Bühne, spannende Endspiele und zwei verdiente Deutsche Meister: Bei den Finals 2026 in Hannover sicherten sich die Munich Spatzen den Deutschen Meistertitel der Männer, während die SG Kelkheim Lizzards den Titel bei den Frauen gewannen.
Im Finale der Männer setzten sich die Munich Spatzen nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit 32:26 gegen die Walldorf Wanderers durch.
Für Head Coach Moritz Apfel war der Titel der verdiente Lohn einer Saison, die sein Team immer wieder vor große Herausforderungen stellte. Den sportlichen Erfolg rückte er nach dem Schlusspfiff jedoch bewusst in den Hintergrund.
„Der Titel ist eine Belohnung für ein sehr entbehrungsreiches Jahr und ein unglaubliches Turnier von uns. Der echte Sieg an diesem Wochenende war für uns alle, dass es unserem Freund Moritz Fedlmeier nach einem großen Schreckmoment gut geht.“
Nach einem frühen 0:10-Rückstand kämpften sich die Münchner zurück in die Partie. Als Wendepunkt bezeichnete Apfel die erste Interception von Junior Nkembi-Asel: „Ab da waren wir voll da.“
Den Grundstein für den Erfolg sieht der Head Coach vor allem in der Entwicklung seiner Mannschaft.
„Wir haben uns über das ganze Jahr eine enorme Resilienz erarbeitet. Drei unserer fünf Spiele beim Finalturnier haben wir erst in den letzten Momenten gewonnen und in einem weiteren lagen wir zur Halbzeit zurück.“
Besonders freute ihn, dass mit Junior Nkembi-Asel, Moritz Seidenath und Jakob Bauereiß drei Spieler entscheidenden Anteil am Finalsieg hatten, die beim letzten Meistertitel 2024 noch nicht Teil des Teams waren. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft erreichten die Munich Spatzen ihr großes Saisonziel. Gleichzeitig sieht Apfel weiteres Entwicklungspotenzial.
„Die Deutsche Meisterschaft ist DAS große Ziel des Jahres und bedeutet uns individuell, als Mannschaft und als Verein extrem viel. Wir gehen mit der Gewissheit in die Zukunft, Meister geworden zu sein, ohne unser Leistungspotenzial vollständig ausgeschöpft zu haben.“
Zum Abschluss richtete Apfel seinen Dank an alle, die den Erfolg ermöglicht haben.
„Zuallererst unseren Familien, die dieses Zeitinvestment mittragen. Unser Dank gilt außerdem dem Verein, den Vorständen und allen Ehrenamtlichen, den Verantwortlichen und Volunteers bei Die Finals, unserem Damenteam und allen Mitgereisten für die großartige Unterstützung. Persönlich danke ich Max Keneder, Oli Höcklin, Lukas Römer und Oli Braunsdorf für ihre herausragende Coachingarbeit sowie allen Spielern für ihren phantastischen Einsatz.“
Bei den Frauen sicherten sich die SG Kelkheim Lizzards mit einem 32:20-Erfolg gegen die Munich Spatzen den ersten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nach einer konstant starken Saison überzeugten die Hessinnen auch im Endspiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.
Für Head Coach Torsten Grom war der Titelgewinn der emotionale Höhepunkt einer langen gemeinsamen Entwicklung.
„Der Titelgewinn ist für mich nur schwer in Worte zu fassen. Wir haben über die gesamte Saison unglaublich viel investiert und als Team gemeinsam auf diesen Moment hingearbeitet. Dass wir am Ende tatsächlich Deutsche Meister geworden sind, fühlt sich einfach unvorstellbar an.“
Einen einzelnen Schlüsselmoment wollte Grom nicht herausheben. Ausschlaggebend sei vielmehr die konstante Leistung seines Teams über die gesamte Spielzeit gewesen.
„Wir haben uns aus schwierigen Situationen immer wieder herausgearbeitet und nie das Gefühl verloren, die Kontrolle über das Spiel zu haben.“
Besonders stolz zeigte sich der Head Coach auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft.
„Das Team und auch der Coaching Staff sind über die Saison zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Jeder hat sich für den anderen gefreut und ihn unterstützt. Das Wohl der Mannschaft und unser gemeinsames Ziel standen immer über den eigenen Interessen.“
Der Titel besitzt für Grom zudem eine ganz persönliche Bedeutung. Gemeinsam mit einem seiner besten Freunde Freund Olaf Müller hatte er den Aufbau der Frauenmannschaft initiiert. Müller verstarb im März 2024 überraschend.
„Es war ein Traum, den wir gemeinsam begonnen haben und den ich nun zu Ende führen durfte.“
Trotz des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte richtet sich der Blick bereits nach vorne.
„Dieser Erfolg ist für uns erst der Anfang. Wir wollen ein nachhaltiges und erfolgreiches Programm aufbauen, das uns auch in den kommenden Jahren die Möglichkeit gibt, regelmäßig um die Deutsche Meisterschaft zu kämpfen und weitere Titel nach Kelkheim zu holen.“
Zum Abschluss bedankte sich Grom bei allen Spielerinnen, dem Coaching Staff und seiner Familie, deren Unterstützung die erfolgreiche Saison erst möglich gemacht habe.
Der American Football Verband Deutschland (AFVD) gratuliert den Munich Spatzen und den SG Kelkheim Lizzards herzlich zu ihren Deutschen Meistertiteln. Gleichzeitig bedankt sich der Verband bei seinem Flag Football Partner der Deutschen Kreditbank (DKB) für die Unterstützung der DKB DFFL und DKB DFFLF, den Organisatoren von Die Finals, den zahlreichen Volunteers, Offiziellen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern sowie den Fans für ein gelungenes und stimmungsvolles Meisterschaftswochenende in Hannover.
Foto: Aileen Uzoma