DKB Flag Football Magazin: Taktikanalysen, Nachwuchsarbeit und der Blick auf die Finals 2026

Das DKB Flag Football Magazin geht in die nächste Runde und liefert erneut spannende Einblicke in den deutschen Flag Football. Nach der vergangenen Ausgabe mit Pia Schwarz und Ben Fröhlich von den Düsseldorf Firecats, in der der DKB DFFL Streaming Day in München im Mittelpunkt stand, begrüßt Moderator Martin Struber diesmal Jan Weinreich und Hannah Bahn im Studio.
Im Fokus der Sendung steht die aktuelle Saison der DKB Deutschen Flag Football Liga (DFFL). Gemeinsam werfen Hannah Bahn und Jan Weinreich einen Blick auf ausgewählte Spielszenen und Schlüsselmomente der vergangenen Spieltage. Anhand von Play-Analysen werden taktische Entscheidungen, gelungene Spielzüge und spielentscheidende Situationen detailliert eingeordnet. Dabei geht es unter anderem um Szenen vom DKB DFFL Streaming Day in Kelkheim, die gemeinsam analysiert und aus Spielerinnen- sowie Expertenperspektive beleuchtet werden.
Neben den sportlichen Analysen wird es auch persönlich: Hannah Bahn erzählt von ihrem Weg zum Flag Football und gibt Einblicke in ihre bisherige Laufbahn. Außerdem spricht sie über die wachsende Bedeutung des Schul-Flag-Footballs und darüber, wie junge Menschen für die Sportart begeistert werden können.
Natürlich richtet sich der Blick auch bereits auf das große Saisonhighlight: Die Finals 2026 in Hannover.
Am 23. und 24. Juli werden dort die Deutschen Meisterschaften im Flag Football ausgetragen. Bereits am ersten Wettkampftag werden die Vorrundenspiele live auf Spontent übertragen. Am Finaltag folgen die Halbfinals sowie die Spiele um Bronze und Gold, die zusätzlich von ARD und ZDF begleitet werden.
Eine abwechslungsreiche Ausgabe mit fundierten Play-Analysen, persönlichen Geschichten, spannenden Einblicken in die Nachwuchsarbeit und allen wichtigen Informationen rund um die DKB DFFL – die perfekte Einstimmung auf den Saisonendspurt und die Deutschen Meisterschaften bei den Finals 2026.
Die neue Ausgabe des DKB Flag Football Magazins sowie alle bisherigen Folgen sind auf dem Twitch-Kanal von Spontent verfügbar:
DKB DFFLF Streaming Day – Flag Football live aus Kelkheim
DKB Flag Football Magazin mit Jan Weinreich und Hannah Bahn
Weitere Informationen zu den Finals 2026 gibt es hier.