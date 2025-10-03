Dreiländervergleich im Tackle-B-Turnier am 4.10.2025 in Rüsselsheim

Parallel zum Flag Jugendländervergleich in Hamburg, geht es morgen im Nachwuchs-Tackle um den Aufstieg in die A-Gruppe. Die Teams aus Berlin-Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hessen treffen im Stadion am Sommerdamm in Rüsselsheim aufeinander.

Spielpaarungen

1. Spiel: Berlin/Brandenburg vs. Hessen (Kickoff: 10:30 Uhr)

Berlin/Brandenburg vs. Hessen (Kickoff: 10:30 Uhr) 2. Spiel: Schleswig-Holstein vs. Berlin/Brandenburg (Kickoff: 13:15 Uhr)

Schleswig-Holstein vs. Berlin/Brandenburg (Kickoff: 13:15 Uhr) 3. Spiel: Hessen vs. Schleswig-Holstein (Kickoff: 16:00 Uhr)

Die Besucher erwartet neben Sport auch ein buntes Rahmenprogramm mit Cheerleadern, Musik und ein vielseitiges Catering-Angebot.

Alle Infos zum Event, wie Roster und vieles mehr findet ihr hier.

Live-Ergebnisse: https://www.gfl-juniors.de/

Stream: https://www.youtube.com/@FrankfurtUniverseSTREAM/featured

Tickets: https://jlt-gruppeb2025.reservix.de/