effect® ENERGY wird neuer Namensgeber der GFL 1

(Frankfurt a.M.) Die German Football League (GFL) schlägt ein neues Kapitel auf: Mit effect® ENERGY aus dem Hause MBG International Premium Brands GmbH übernimmt ab der Saison 2026 ein Unternehmen aus dem Energydrink-Segment die Rolle des GFL-1-Namenssponsors. Der bisherige Namensgeber ERIMA bleibt der GFL als offizieller Ausrüster weiterhin eng verbunden.

Ab diesem Jahr wird die höchste deutsche Bundesliga im American Football den Namen effect® ENERGY GFL tragen! Die dazu getroffene Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst drei Jahren und umfasst neben dem Namensrecht weitere Elemente zur gemeinsamen Vermarktung und Produktplatzierung. Mit seinem Fokus auf Performance, Lifestyle und urbaner Kultur sieht effect® ENERGY den American Football als ideale Plattform, um neue Zielgruppen zu erreichen und bestehende Engagements im Sport auszubauen.



„American Football steht für Performance, Leidenschaft, Teamgeist und mentale Stärke – Werte, die perfekt zu effect® ENERGY passen. Die Partnerschaft mit der German Football League ist für effect® ENERGY somit ein perfekter Match“, so die effect® ENERGY Senior Brand Managerin Lena Stuckenbrock. „Wir freuen uns sehr darauf, ab dieser Saison ein fester Teil der GFL 1 zu sein und die Liga als Naming Right Partner zu begleiten und zu entwickeln.“



Der Bisherige Namensgeber ERIMA ändert zum gleichen Zeitpunkt seine Rolle in der Partnerschaft mit der GFL. Der renommierte Sportartikler, der mit der GFL und dem deutschen Football-Sport seit vier Jahren eng und erfolgreich verbunden ist, unterstützt die Liga und ihre Vereine weiterhin als offizieller Ausrüster der GFL 1 und GFL 2.



„American Football steht für Leidenschaft, Teamgeist und Identifikation – Werte, die wir mit der GFL teilen“, sagt ERIMA-Geschäftsführer Wolfram Mannherz. „Die fünfjährige Partnerschaft ist für uns ein klares Bekenntnis zum Sport.‚Gemeinsam gewinnen‘ bedeutet für uns, als Partner zusammenzustehen und den American Football in Deutschland langfristig weiterzuentwickeln.“



„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, mit effect® ENERGY einen innovativen und starken Partner an unserer Seite zu haben“, so Axel Streich, Vorsitzender des Ligaverbundes GFL. „Ebenso froh sind wir darüber, dass sich unser langjähriger Partner ERIMA als offizieller Ausrüster auch weiterhin in der GFL engagieren wird. Beide Partnerschaften stärken die Zukunft unserer Ligen und sorgen für stabile Rahmenbedingungen bei unseren Vereinen.“