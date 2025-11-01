EM 2025: Deutschland belegt Platz 4 und richtet den Blick nach vorn

Das deutsche Herren Tackle Nationalteam hat die IFAF Men’s European Championship 2025 in Krefeld auf dem vierten Platz abgeschlossen. Trotz der verpassten Medaille präsentierte sich das Team über das gesamte Turnier hinweg kämpferisch.

Im Halbfinale traf das deutsche Team auf den amtierenden Europameister Österreich. Gegen den Titelverteidiger zeigte die Auswahl großen Einsatz und Leidenschaft, musste sich jedoch mit 9:30 geschlagen geben. Österreich sicherte sich anschließend im Finale gegen Finnland erneut den Europameistertitel.

Im Spiel um Platz drei kam es zum Duell mit Italien. In einer intensiv geführten Begegnung blieb die Partie bis in die Schlussminuten offen, am Ende unterlag das deutsche Team knapp mit 14:17 und belegte am Ende den vierten Rang, während Italien die Bronzemedaille holte.

Der Fokus richtet sich nun auf das nächste große Ziel: Die Gridiron Nations Championship 2025, bei der das Team am 16. November auf Kanada treffen wird.

Foto: Lea Wohlfahrt