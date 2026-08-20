EM-Finale in Vantaa: Frauen Tackle Nationalmannschaft spielt gegen Finnland um Gold

Der Countdown läuft: Nur noch zwei Tage, dann steht die deutsche Frauen Tackle Nationalmannschaft im bislang größten Spiel ihrer EM-Reise.
Am Samstag, den 22. August 2026, trifft Team Germany im Gold Medal Game der IFAF Women’s European Championship auf Gastgeber Finnland.
Kickoff im Myyrmäki Football Stadium in Vantaa ist um 18:00 Uhr.
Für die deutsche Auswahl ist es ein besonderer Moment: Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte steht die Frauen Tackle Nationalmannschaft in einem EM-Finale.
Den entscheidenden Schritt dorthin machte Team Germany Ende Mai mit einem 26:6-Erfolg gegen Großbritannien in Coventry. Bereits im August 2025 hatte die Mannschaft beim 22:7 in Bonn gegen den amtierenden Europameister Spanien gezeigt, welches Potenzial in diesem Team steckt.
„Das EM-Finale in Finnland ist für uns als Team Germany der Höhepunkt einer intensiven Europameisterschaft“, sagt Head Coach Sebastian Ayernschmalz. „Wir gehen mit großer Zuversicht in dieses Finale. Diese Mannschaft hat enormes Potenzial und wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, welche Qualität und welchen Charakter unser Team besitzt. Wir sind gut vorbereitet, wissen um unsere Stärken und werden am Samstag alles auf dem Feld lassen.“
Finnland wurde 2015 und 2019 Europameister und geht am Samstag vor heimischem Publikum ins Endspiel. Für Team Germany sind Spiele in Finnland allerdings längst kein Neuland.
„In den vergangenen Jahren haben wir beinahe mehr Spiele in Finnland als in Deutschland bestritten“, so Ayernschmalz. „Diese Begegnungen waren für uns nicht immer einfach, aber genau daraus haben wir gelernt. Wir kennen die Atmosphäre, die Bedingungen und die finnische Mannschaft sehr gut. Diese Erfahrungen nehmen wir mit ins Finale und wollen zeigen, dass wir aus den vergangenen Spielen die richtigen Schlüsse gezogen haben.“
Die Mannschaft weiß dabei auch, dass sie diesen Weg nicht allein gegangen ist.
„Hinter Team Germany steht eine große Community, die uns auf unserem Weg begleitet und unterstützt. Wir spüren diesen Rückhalt und wissen, dass viele Menschen in Deutschland und darüber hinaus am Samstag mit uns mitfiebern werden.“
Team Germany weiß, welche Qualität Finnland mitbringt – gleichzeitig hat die Mannschaft im bisherigen Wettbewerb selbst gezeigt, wozu sie in der Lage ist.
Entsprechend klar ist die Zielsetzung für Samstag.
„Wir haben Respekt vor Finnland, aber wir fahren nicht nach Finnland, um nur dabei zu sein. Wir fahren nach Finnland, um dieses Finale zu gewinnen“, macht Ayernschmalz deutlich.
Ein großes Dankeschön gilt bereits jetzt allen Fans, Familien sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die die Mannschaft auf ihrem Weg bis ins Finale begleitet haben. Ob vor Ort in Finnland oder von zu Hause: Team Germany freut sich über jeden, der am Samstag mitfiebert.
Wer Team Germany nicht vor Ort unterstützen kann, kann live mitfiebern: Das Gold Medal Game wird am Samstag ab 18:00 Uhr live auf YouTube übertragen.
Der AFVD wünscht der gesamten Mannschaft, dem Coaching Staff und allen Beteiligten viel Erfolg und drückt Team Germany am Samstag die Daumen im Kampf um den Europameistertitel.
Foto: Bennet Henße