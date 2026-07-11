EM-Vorbereitung: Deutschlands Flag-Football-Nachwuchs im Fokus

Die Europameisterschaft 2026 rückt näher und für Deutschlands Nachwuchs im Flag Football beginnt die entscheidende Phase der Vorbereitung.
Die U15 Mixed-, U17 Jungen- und U17 Mädchen-Nationalteams haben die ersten Lehrgänge absolviert und richten ihren Fokus nun auf die nächsten Schritte. In den kommenden Wochen geht es darum, Spielsysteme weiterzuentwickeln, als Teams zusammenzuwachsen und die finalen Kader zu formen.
Dabei bringt jede Mannschaft ihre eigene Ausgangslage mit. Während die U15 Mixed-Nationalmannschaft von der wachsenden Breite im deutschen Nachwuchs profitiert, arbeitet die U17 Jungen-Nationalmannschaft daran, sich nach personellen Veränderungen neu zu finden. Die U17 Mädchen bauen hingegen auf einen Kader, der so athletisch und erfahren ist wie nie zuvor.
Bei der U15 Mixed-Nationalmannschaft haben die Sichtung und das erste gemeinsame Camp vor allem eines bestätigt: Das Leistungsniveau im deutschen Nachwuchs steigt kontinuierlich. Für das Trainerteam bedeutet das einerseits anspruchsvolle Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung, andererseits aber auch eine vielversprechende Ausgangslage für die kommenden Jahre.
„Das spiegelt sich auch in der Einstellung der Spieler:innen wider: Bisher arbeitet jeder und jede Einzelne intensiv daran, für das Team bei der Jugend-Europameisterschaft herausragende Leistungen vollbringen zu können“, sagt Head Coach Frank Grimm.
Auch bei der U17 Jungen-Nationalmannschaft standen die ersten Lehrgänge ganz im Zeichen des Neuaufbaus. Ein neues Offensivsystem, personelle Veränderungen und der Wechsel des bisherigen Quarterbacks an die NFL Academy stellten das Trainerteam vor neue Herausforderungen.
Dennoch zieht Head Coach Stephan Starcke ein positives Zwischenfazit:
„Nach der Sichtung sah es zunächst nicht danach aus, dass wir auf einen ähnlich großen Athletenpool wie im vergangenen Jahr zurückgreifen können. Umso erfreulicher ist es, dass wir offensiv wie defensiv bereits gute Fortschritte gemacht haben.“
Im verbleibenden Lehrgang wird der Schwerpunkt darauf liegen, an den Feinheiten zu schleifen und den 15-köpfigen Kader für die Europameisterschaft Schritt für Schritt einzugrenzen.
Mit einer anderen Ausgangslage gehen die U17 Mädchen in die nächsten Wochen. Viele Spielerinnen sammeln bereits seit zwei Jahren Spielpraxis in der DKB Deutschen Flag Football Liga der Frauen und messen sich dort regelmäßig mit erfahrenen Spielerinnen und Nationalspielerinnen. Diese Entwicklung macht sich auch innerhalb der Nationalmannschaft bemerkbar.
„Im ersten Camp hat uns vor allem die Professionalität der Mädchen beeindruckt. Alle waren super vorbereitet, haben konzentriert und intensiv trainiert und auch neben dem Feld gezeigt, dass sie ein gemeinsames Ziel vor Augen haben“,betont Head Coach Anja Treiber
Da Spielsysteme und Coverages bereits in der Offseason gemeinsam erarbeitet wurden, können sich die verbleibenden Lehrgänge gezielt auf Feinabstimmungen und das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft konzentrieren.
Mit Blick auf die Europameisterschaft zeigt sich Head Coach Anja Treiber ebenfalls optimistisch:
„Wenn wir in jedem Spiel zeigen können, was in uns steckt, können wir uns zum Kreis der Favoriten zählen“
Die ersten Lehrgänge haben gezeigt, dass sich der deutsche Flag Football Nachwuchs auf einem vielversprechenden Weg befindet. Mit engagierten Spielerinnen und Spielern, erfahrenen Trainerteams und einer klaren gemeinsamen Zielsetzung arbeiten alle drei Nationalmannschaften daran, Team Germany bei der Europameisterschaft bestmöglich zu vertreten.
Foto: Udo Grützmacher