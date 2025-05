Erfolgreiche Cheer – Titelkämpfe in der Eissporthalle Frankfurt

Die Deutsche Cheerleadermeisterschaft wurde auch in diesem Jahr wieder mit großem Erfolg in der Eissporthalle Frankfurt ausgetragen. Rund 2.000 Zuschauer sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse, während der Livestream mit über 23.000 Aufrufen deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgte.

Insgesamt nahmen 130 Teams aus 35 Vereinen in 35 verschiedenen Kategorien teil. Die hohe Leistungsdichte zeigte sich auch darin, dass sich 72 Teams für die Europameisterschaft am 5. und 6. Juli in Wiesbaden qualifizieren konnten. Brina Palermo, Vorsitzende Bundes-Sportkommission I CVD zieht ein positives Fazit: „Wir haben heute viele spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau gesehen und die Fans haben die Aktiven toll unterstützt. Den qualifizierten Teams wünschen wir viel Erfolg bei den folgenden internationalen Wettkämpfen.“

SCU Cheerleader Düsseldorf dominieren mit 10 Titel

Sie sind damit der erfolgreichste Verein dieser deutschen Meisterschaft, gefolgt von den ASC Bremen Firebirds mit vier Titeln und den Duisburg Dockers und Freiburg Nuggets Cheerleader mit jeweils drei Titeln. Insgesamt konnten 16 Vereine zumindest einen deutschen Meister Titel erringen.

Verein 1. Plätze SCU Cheerleader Düsseldorf 10 ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V. 4 1. ASC Duisburg Dockers 1986 e.V. 3 FT v. 1844 e.V. Freiburg Nuggets Cheerleader 3 AFC Wiesbaden Phantoms e.V. 2 Turnklubb zu Hannover 2 SG Grün-Weiß Rehfelde 2 SV Friedrichsgabe v. 1955 e.V. 1 D.V.A.S. Frankfurt e.V. 1 Blue Diamonds Eschborn Dancers e.V. 1 BSV Wulfen 1 Cheer Company Greifswald e.V. 1 Rostock Griffins e.V. 1 SSC Tübingen 1988 e.V. 1 SV Grün-Weiß Großbeeren 1 TSV Eintracht Essinghausen v. 1894 e.V. 1

Ausblick auf EM und WM

Während die Teilnehmer für die Europameisterschaft am 5. und 6. Juli in Wiesbaden bereits feststehen, gibt es zur Weltmeisterschaft am 12. und 13. Dezember in Takasaki, Japan, noch keine abschließenden Informationen seitens der IFC bezüglich der zugelassenen Kategorien. Eine finale Nominierung der Teams steht daher noch aus.

Feierliche Siegerehrung durch AFVD-Präsidenten

Die Siegerehrung wurde in diesem Jahr persönlich vom Präsidenten des American Football Verbandes Deutschland (AFVD), Fuad Merdanovic, vorgenommen. Mit seiner Anwesenheit würdigte er die Leistungen der Athletinnen und Athleten und unterstrich die Bedeutung des Cheerleadings im Verband: „Wir konnten unsere Erfahrungen aus dem letzten Jahr für diese Veranstaltung nutzen und so noch einiges verbessern. Ich danke allen TeilnehmerInnen, Fans, der Jury, dem Orgateam und den zahlreichen HelferInnen für dieses sehr gelungene Event.“