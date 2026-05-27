Erfolgreiches Sichtungscamp der Jugend Flag Nationalteams

Am vergangenen Wochenende kamen insgesamt 171 Spieler:innen zum Sichtungscamp der deutschen Jugend Flag Nationalteams zusammen. Gesichtet wurde für die Teams der U17 Jungen, U17 Mädchen sowie der U15 Mixed.
Bereits seit zwei Jahren handelt es sich dabei nicht mehr um ein offenes Tryout. Durch das enorme Wachstum des Flag Footballs in Deutschland und die positive Entwicklung auf Landesebene erfolgt die Einladung mittlerweile nach intensiver Vorauswahl. Das hohe Niveau beim Camp zeigte erneut, wie stark sich der Sport in den vergangenen Jahren entwickelt hat.
In den kommenden 1-2 Wochen werden nun die finalen Kader festgelegt. Danach starten alle drei Teams mit jeweils drei Trainingslagern in die direkte Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die Ende September in Italien stattfinden wird.
„Die Sichtung war ein weiteres klares Indiz, welch unglaublich rasante und positive Entwicklung Flag Football in Deutschland nimmt und welch gute Arbeit von allen Jugendlichen, Coaches und Funktionären sowohl an der Basis als auch an der Spitze verrichtet wird. Wir haben an diesem Wochenende eine große Menge an sehr talentierten Jugendlichen sichten dürfen und freuen uns auf die schweren Entscheidungen, die unsere Coaches nun treffen müssen und auf die Entwicklung und den Weg unserer Teams auf dem Weg zur Europameisterschaft.“, betont Jona Winkel, AFVD Chef-Trainer.
Mit dem Sichtungscamp ist damit der Startschuss für die heiße Phase der EM-Vorbereitung gefallen.
Foto: Udo Grützmacher