Erfolgreiches Tryout in Stuttgart: Frauenfootball in Deutschland auf Wachstumskurs

Beim Tryout der deutschen Frauen Tackle Nationalmannschaft im American Football stellten sich über 85 Athletinnen aus ganz Deutschland dem Auswahlverfahren. Die Veranstaltung fand bei den Stuttgart Scorpions Sisters statt und setzte damit ein starkes Zeichen für die wachsende Bedeutung des Frauensports im American Football.
Trotz kühler Temperaturen und Regen ließen sich die Athletinnen nicht bremsen – im Gegenteil: Die Leistungsbereitschaft und das sportliche Niveau, das die Bewerberinnen an den Tag legten, begeisterten das gesamte Trainerteam. Dass sich so viele Athletinnen für den Nationalkader bewerben, zeigt eindrucksvoll, wie stark der Frauen American Football in Deutschland wächst und wie breit die Talentbasis mittlerweile ist.
Ein Besonderer Dank gilt den Stuttgart Scorpions Sisters für die hervorragende Organisation des Tryouts. Die Rahmenbedingungen waren trotz des wechselhaften Wetters tadellos – es hat an nichts gefehlt.
„Wir haben viel Potenzial gesehen, viel Einsatz gespürt und sind dankbar für jeden, der dieses Wochenende möglich gemacht hat. Der Mut, sich der Nationalmannschaft zu zeigen, ist herausragend. Unsere ehrenamtlichen Coaches arbeiten danach mit Hochdruck an den Entscheidungen, sodass wir unseren Kader zusammenstellen können. Das Tryout in Stuttgart hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig und vernetzt der Frauenbereich in Deutschland ist. Danke an alle Beteiligten.“, erklärt Head Coach Sebastian Ayernschmalz
Das Trainerteam arbeitet nun intensiv an der Sichtung und Nominierung des endgültigen Kaders. Im Anschluss beginnt die gezielte Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Großbritannien am 31. Mai 2025 in Coventry – ein wichtiger Gradmesser für die Weiterentwicklung der Frauen Tackle Nationalmannschaft.