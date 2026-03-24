Ergebnislisten der Landesmeisterschaften in Nord und Mitte

Auch die Landesmeisterschaften Nord in Lübeck sowie Mitte in Marburg liegen nun hinter uns – und knüpften nahtlos an die beeindruckenden Leistungen der vorangegangenen Wochenenden an.

In beiden Regionen zeigten die Teams erneut eindrucksvoll ihr Können: Mit viel Energie, Präzision und Teamzusammenhalt wurden starke Programme auf die Matte gebracht, die sowohl das Publikum als auch die Juroren begeisterten. Die Atmosphäre war geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Fairness und echter Begeisterung für unseren Sport.

Wir gratulieren auch hier allen Athletinnen und Athleten herzlich zu ihren tollen Leistungen und bedanken uns bei allen Coaches, Juroren sowie Helferinnen und Helfern vor Ort, die diese Meisterschaften mit großem Engagement begleitet und möglich gemacht haben.

Die Ergebnislisten aus Nord und Mitte wurden ebenfalls bereits weitergeleitet. Diese findet ihr hier zum Download:



Nun richtet sich der Blick voller Vorfreude auf die bevorstehende Deutsche Cheerleading Meisterschaft – wir sind gespannt auf hochklassige Performances und freuen uns darauf, viele von euch dort wiederzusehen! ✨💙