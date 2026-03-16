Ergebnislisten der Landesmeisterschaften in Ost, Baden-Württemberg und NRW

Die Landesmeisterschaften in Ost, Baden-Württemberg und NRW liegen hinter uns – und sie waren geprägt von beeindruckenden Leistungen, großer Leidenschaft und vielen emotionalen Momenten auf der Matte. Zahlreiche Teams haben mit viel Herzblut, Disziplin und Teamgeist ihre Programme präsentiert und das Publikum begeistert.

Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten herzlich zu ihren starken Auftritten und danken den Coaches, Juroren sowie allen Helferinnen und Helfern, die diese Meisterschaften möglich gemacht haben.

Die Ergebnislisten dieser Meisterschaften wurden bereits weitergeleitet und werden in Kürze auf der Homepage veröffentlicht.

Am kommenden Wochenende stehen bereits die nächsten Meisterschaften an: Nord findet am Samstag statt, gefolgt von Hessen am Sonntag. Auch diese Ergebnisse werden anschließend zeitnah veröffentlicht.

Allen Teams, die sich für den weiteren Weg qualifizieren konnten, wünschen wir viel Erfolg auf dem Weg zur Deutschen Cheerleading Meisterschaft. Wir freuen uns darauf, euch dort wiederzusehen! ✨💙