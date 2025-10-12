ERIMA GFL BOWL 2025: Potsdam Royals triumphieren vor Rekordkulisse – Xeaiver Bullock wird MVP

Dresden, 11. Oktober 2025 – Vor 22.016 Zuschauern, der größten GFL-Bowl-Kulisse seit 2008, gewann der amtierende Champion Potsdam Royals den ERIMA GFL Bowl 2025 im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die Dresden Monarchs mit 33:23.

Nach einer intensiven ersten Halbzeit führte Dresden mit 23:17, doch Potsdam zeigte in der zweiten Hälfte seine ganze Stärke, erzielte 16 unbeantwortete Punkte und drehte das Spiel eindrucksvoll.

Zum MVP des Abends wurde #8 Xeaiver Bullock (Potsdam Royals) gewählt, der mit mehreren Big Plays den Unterschied machte.

Zitat HC Dresden-Coach:

„Ein sehr spannendes, enges und faires Spiel – wir sind stolz, Teil dieses großartigen Finales vor dieser unglaublichen Kulisse gewesen zu sein.“

Zitat HC Potsdam-Coach:

„Beide Teams haben alles gegeben. Dieses Spiel zeigt, wie hochklassig deutscher Football mittlerweile ist. Ein unvergesslicher Abend.“

Zitat Xeaiver Bullock:

„Wir wussten, dass wir nach der Halbzeit einen Gang hochschalten müssen. Vor über 22.000 Fans zu gewinnen – das ist ein Traum.“

Eine detailliertere Pressemitteilung folgt die Tage.