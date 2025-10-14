Final Four: Finnland vs. Italien jetzt auch in Krefeld

Beim Final Four der American Football Europameisterschaft gibt es eine Änderung der Spielstätte.

Aufgrund internationaler, sicherheitsrelevanter Vorgaben wird das Spiel zwischen Finnland und Italien am Samstag, den 25. Oktober 2025 von Düsseldorf nach Krefeld verlegt.

Der Kickoff bleibt um 13:00 Uhr unverändert und alle bereits für Düsseldorf gekauften Eintrittskarten behalten auch für Krefeld ihre Gültigkeit. Damit finden jetzt alle vier Spiele der Final Four im Grotenburg Stadion in Krefeld statt.

Der aktuelle Spielplan im Überblick:



Samstag, 25. Oktober 2025

13:00 Uhr – Finnland vs. Italien (Grotenburg Stadion, Krefeld)

19:00 Uhr – Deutschland vs. Österreich (Grotenburg Stadion, Krefeld)

Dienstag, 28. Oktober 2025

13:00 Uhr – Spiel um Platz 3 (Grotenburg Stadion, Krefeld)

19:00 Uhr – Finale um den Europameistertitel (Grotenburg Stadion, Krefeld)

Jetzt Plätze sichern und live dabei sein – Tickets gibts hier !