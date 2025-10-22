American Football Verband Deutschland e.V.

Final Four Halbfinals am 25. Oktober in Krefeld – Football-Fest im Stadion Grotenburg

Am Samstag, den 25. Oktober, wird das Stadion Grotenburg in Krefeld zum Mittelpunkt des europäischen American Footballs. Im Rahmen der IFAF European Championships treffen vier der besten Nationen Europas aufeinander – zwei Halbfinalspiele, ein Tag voller Spannung, Action und Football-Begeisterung.

Die Spiele im Überblick

Halbfinale 1: Finnland gegen Italien
Ort: Stadion Grotenburg, Krefeld
Live ab 12:45 Uhr – Kickoff 13:00 Uhr
Kommentar: Roman Motzkus und Carsten Spengemann
Übertragung: Livestream auf IFAF TV

Halbfinale 2: Österreich gegen Deutschland
Ort: Stadion Grotenburg, Krefeld
Live ab 18:30 Uhr – Kickoff 19:00 Uhr
Kommentar: Roman Motzkus und Carsten Spengemann
Übertragung: DF1 und IFAF TV

Beide Spiele werden live übertragen – das volle Football-Erlebnis gibt es jedoch nur vor Ort im Stadion.

Rahmenprogramm für Fans und Familien

Rund um die Spiele erwartet alle Besucher ein abwechslungsreiches Fan-Erlebnis mit vielfältigen Angeboten:

  • AFVD-Merchandising-Stand mit offiziellem Event-Merchandise und exklusiven Team-Germany-Artikeln – jetzt auf AFVD.Shop vorbestellen und vor Ort abholen
  • Zusätzlicher Merchandising-Stand mit einer Auswahl an NFL-Artikeln
  • Kulinarische Auswahl mit Sylter Eiscafé, Waffelstand, Bratwurst, Subway, Bier und alkoholfreien Getränken
  • Jugend- und Familienbereich mit Hüpfburg, Bastelaktionen und Wurfspielen

Ein Tag voller Spannung, Teamgeist und Gemeinschaft – Football hautnah in Krefeld. Kommt vorbei, unterstützt euer Team und erlebt europäischen Spitzen-Football live.