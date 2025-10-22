Final Four Halbfinals am 25. Oktober in Krefeld – Football-Fest im Stadion Grotenburg

Am Samstag, den 25. Oktober, wird das Stadion Grotenburg in Krefeld zum Mittelpunkt des europäischen American Footballs. Im Rahmen der IFAF European Championships treffen vier der besten Nationen Europas aufeinander – zwei Halbfinalspiele, ein Tag voller Spannung, Action und Football-Begeisterung.

Die Spiele im Überblick

Halbfinale 1: Finnland gegen Italien

Ort: Stadion Grotenburg, Krefeld

Live ab 12:45 Uhr – Kickoff 13:00 Uhr

Kommentar: Roman Motzkus und Carsten Spengemann

Übertragung: Livestream auf IFAF TV

Halbfinale 2: Österreich gegen Deutschland

Ort: Stadion Grotenburg, Krefeld

Live ab 18:30 Uhr – Kickoff 19:00 Uhr

Kommentar: Roman Motzkus und Carsten Spengemann

Übertragung: DF1 und IFAF TV

Beide Spiele werden live übertragen – das volle Football-Erlebnis gibt es jedoch nur vor Ort im Stadion.

Rahmenprogramm für Fans und Familien

Rund um die Spiele erwartet alle Besucher ein abwechslungsreiches Fan-Erlebnis mit vielfältigen Angeboten:

AFVD-Merchandising-Stand mit offiziellem Event-Merchandise und exklusiven Team-Germany-Artikeln – jetzt auf AFVD.Shop vorbestellen und vor Ort abholen

Zusätzlicher Merchandising-Stand mit einer Auswahl an NFL-Artikeln

Kulinarische Auswahl mit Sylter Eiscafé, Waffelstand, Bratwurst, Subway, Bier und alkoholfreien Getränken

Jugend- und Familienbereich mit Hüpfburg, Bastelaktionen und Wurfspielen

Ein Tag voller Spannung, Teamgeist und Gemeinschaft – Football hautnah in Krefeld. Kommt vorbei, unterstützt euer Team und erlebt europäischen Spitzen-Football live.