Final Four in Krefeld: Deutschland trifft im Halbfinale auf Österreich

Vom 25. bis 28. Oktober wird mit dem Final Four der IFAF Men’s European Championship ein echtes Highlight ausgetragen. Vier Nationen – Deutschland, Österreich, Finnland und Italien – spielen um den Europameistertitel und damit um die Krone des Kontinents.

Alle vier Begegnungen werden in der Grotenburg in Krefeld ausgetragen. Den Auftakt macht am 25. Oktober das Aufeinandertreffen zwischen Finnland und Italien. Am selben Abend kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen Gastgeber Deutschland und Titelverteidiger Österreich – eine Seltenheit: Das letzte Pflichtspiel liegt über zehn Jahre zurück, damals mit einem Sieg für Deutschland.

Für das deutsche Herren Tackle Nationalteam ist das Heimturnier eine große Chance. Unter Head Coach Christian Rothe bietet sich die Möglichkeit, die Fortschritte der vergangenen Monate sichtbar zu machen. Der ehemalige Unicorns Spieler und Trainer setzt seit seiner Amtsübernahme auf klare Strukturen sowie Teamgeist und will eine Mannschaft formen, die auf und neben dem Feld als Einheit auftritt. Das Vier-Nationen-Turnier wird zeigen, wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist.

Dass die IFAF das Final Four nach Deutschland vergeben hat, ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für die Entwicklung des deutschen Verbandes.

„Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, Professionalität, Struktur und Begeisterung in den Verband zu bringen. Dass die IFAF uns dieses Vertrauen schenkt, ist eine große Ehre – und zugleich Ansporn, den europäischen Titel im eigenen Land zu holen“, sagt Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD.

Gemeinsam mit den Krefeld Ravens richtet der AFVD ein Event aus, das Sport, Atmosphäre und Leidenschaft verbindet.

Für die Fans bedeutet das: Top-Football und Gänsehaut-Momente, wenn vier der stärksten Teams Europas um den Einzug ins Finale kämpfen werden.