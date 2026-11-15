Meilenstein im deutschen Flag Football: Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat seinen ersten A-Lizenz-Lehrgang ausgerichtet. Vom 10. bis 17. Oktober 2026 durchliefen zehn Coaches bei der SG Kelkheim den ersten Ausbildungsabschnitt. Nahezu zeitgleich begann am selben Standort der zweite B-Lizenz-Lehrgang mit elf Teilnehmenden.
Mit der A-Lizenz schließt der Verband die Lücke an der Spitze seines Ausbildungssystems: Sie ist die höchste Qualifikationsstufe für Trainerinnen und Trainer im Flag Football. Gedacht ist sie für Coaches im Leistungssport, etwa in der Deutschen Flag Football Liga (DFFL), der Deutschen Flag Football Liga der Frauen (DFFLF) oder in den Auswahlmannschaften.
Hintergrund ist die olympische Premiere von Flag Football 2028 in Los Angeles. Mit dem steigenden Stellenwert der Sportart wächst auch der Bedarf an hochqualifizierten Trainerinnen und Trainern.
Die Woche in Kelkheim hat gezeigt, wie viel Engagement und Know-how in unserer Trainerszene steckt. Wer hier ausgebildet wird, trägt sein Wissen zurück in die Vereine und Landesauswahlen – davon profitieren am Ende vor allem die Spielerinnen und Spieler“, sagt Jona Winkel, Chef- Bundestrainer Flag Football im AFVD.
Für die Teilnehmenden des A-Lizenz-Lehrgangs folgt nun ein zweiter Abschnitt nach individueller Vereinbarung. Am 19. und 20. Dezember 2026 legen sie ihre Prüfungen ab. Die Teilnehmenden des B-Lizenz-Lehrgangs hospitieren zunächst bei A-Lizenz-Coaches; ihr Prüfungswochenende ist für den 13. und 14. März 2027 vorgesehen.
Der AFVD dankt allen an der Organisation und Durchführung Beteiligten sowie der SG Kelkheim für die Unterstützung als Lehrgangsstandort. Den Teilnehmenden wünscht der Verband viel Erfolg bei den anstehenden Ausbildungsabschnitten und Prüfungen.