Flag Football begeistert auf der OMR 2026 in Hamburg

Flag Football präsentierte sich auf dem diesjährigen OMR Festival einem breiten Publikum und sorgte am Stand der DKB für sportliche Highlights.
Die DKB ist Partner der AFVD Flag Nationalmannschaften und der DFFL und DFFLF.
Aus den Reihen des AFVD bekam die DKB mit den Trainern der Flag-Nationalmannschaften Jona Winkel, Said Salazar Deciga, Conrad Dietel, Nils Hack und Oscar de Luna, Nationalspieler Ben Fröhlich, Mona Stevens sowie weiteren Spielerinnen und Spielern der Flag-Bundesligen in einem insgesamt zwölfköpfigen Team tatkräftige Unterstützung.
Im Mittelpunkt standen fünf verschiedene Challenges: Pass Challenge, Vertical Jump, Bankdrücken, Broad Jump und Catch the Flag. Besucherinnen und Besucher konnten sich an allen Stationen ausprobieren, Punkte für das Leaderboard sammeln und dabei erleben, welche athletischen Fähigkeiten im Flag Football gefragt sind. Die jeweiligen Tagessiegerinnen und Tagessieger erhielten als besonderes Highlight jeweils zwei Tickets für das kommende NFL-Spiel in München. Zusätzlich landeten alle Teilnehmenden, die sämtliche Stationen absolvierten, im Lostopf für weitere Ticketverlosungen.
Besonders am ersten Veranstaltungstag entwickelte sich an der Passwand ein spannendes Duell zweier Teilnehmerinnen, die bis zum Schluss um jeden zusätzlichen Punkt kämpften.
Auch NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth ließ es sich nicht nehmen, sämtliche Stationen selbst auszuprobieren und sich einen Eindruck von den verschiedenen Challenges zu verschaffen.
Darüber hinaus sorgte eine weitere Aktion mit Mona Stevens und weiteren Creatorn für zusätzliche Aufmerksamkeit auf dem Festivalgelände. Bei „Catch the Goat“ liefen sie mit Flaggengürteln über die Messe. Wer es schaffte, zuerst eine Flagge zu ziehen, gewann ebenfalls zwei Tickets für das NFL-Spiel in München.
Insgesamt absolvierten an beiden Tagen jeweils mehr als 300 Personen sämtliche Challenges und qualifizierten sich damit zusätzlich für die Verlosung weiterer Tickets für das NFL-Spiel in München.
„Zu sehen, wie wirklich jede Teilnehmerin und Teilnehmer das Maximum an jeder einzelnen Station rauszuholen versucht hat, war beeindruckend! Von Hechtsprüngen nach der Flagge bis hin zum verbitterten 5. Versuch am Vertical Jump für den einen Zentimeter mehr, war alles dabei. Hier ging es nicht einfach darum, etwas zu gewinnen, sondern vor allem um Spaß und Ehrgeiz beim und für Flag Football.“
– Nils Just, Teamleitung AFVD
Der Auftritt auf der OMR 2026 unterstrich einmal mehr die positive Entwicklung des Flag Footballs in Deutschland. Die Verbindung aus Sport, Mitmachaktionen und direktem Austausch mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern zeigte, wie groß das Interesse an der Sportart inzwischen ist und welches Potenzial sie mit Blick auf die kommenden Jahre besitzt.
Gerade Veranstaltungen wie die OMR bieten eine ideale Plattform, um neue Zielgruppen zu erreichen, die Sichtbarkeit des Sports weiter zu steigern und die positive Entwicklung von Flag Football in Deutschland nachhaltig voranzutreiben – insbesondere mit Blick auf die olympische Premiere 2028 in Los Angeles.