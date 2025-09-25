Flag Football EM 2025 – Nationalteams feiern eindrucksvollen Auftakt

Besser hätte der Auftakt für die deutschen Flag Nationalteams kaum laufen können: Am ersten Tag der Flag Europameisterschaft in Paris feierten sowohl das Herren- als auch das Frauenteam des AFVD einen perfekten Start und überzeugten mit klaren Siegen in allen Partien.

Das Herren Flag Nationalteam legte in der Gruppenphase einen beeindruckenden Lauf hin. Zum Auftakt siegte das Team souverän mit 62:18 gegen Polen und ließ anschließend beim 53:7-Erfolg über Belgien keinerlei Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Auch im dritten Spiel gegen Finnland blieb das Team konzentriert und entschied die Partie mit 40:26 für sich. Drei Spiele, drei Siege – ein Auftakt, der zeigt, dass Deutschland auf europäischem Top-Niveau angekommen ist.

„Der erste Turniertag war für uns ein voller Erfolg – nicht nur wegen der drei Siege, sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie das Team aufgetreten ist: Selbstbewusst, geschlossen und mit starker Ausstrahlung. Unsere Defense hat eine der besten Leistungen gezeigt, die ich je gesehen habe – mit wichtigen Turnovers, Big Plays und Konstanz in kritischen Momenten. Gleichzeitig hat die Offense bewiesen, wie dynamisch und explosiv sie sein kann. Genau dieses Zusammenspiel, dieses Vertrauen ineinander, macht uns stark“, betont Headcoach Said Salazar Deciga.

Nicht minder beeindruckend trat das Frauen Flag Nationalteam auf. Gleich im ersten Spiel feierte das Team einen 70:0-Kantersieg gegen Irland, bei dem die Offense fast nach Belieben punktete. Im zweiten Duell gegen Dänemark folgte ein ebenso überzeugender 52:0-Erfolg. Besonders bemerkenswert: Die Defense ließ an diesem Tag keinen einzigen Gegenpunkt zu – ein klares Zeichen für die Stabilität und Qualität des Teams.

„Das war natürlich ein perfekter Start in das Turnier für uns. Es gab trotzdem noch einige Details, die wir in den nächsten Tagen noch fokussierter und konsequenter umsetzen möchten. Wir wollen jetzt den Flow aus den starken ersten Spielen in die weiteren Games mitnehmen auf unseren Leistungen aufbauen und entscheidende Schritte hin zur Top-Platzierung gehen“, erklärt Head Coach Jona Winkel.

Der Auftritt am Eröffnungstag war ein klares Statement: Mit Zusammenhalt, Disziplin und Spielfreude zeigten beide Teams eindrucksvoll ihr Können und legten damit die Grundlage, um in den kommenden Tagen mit voller Überzeugung den Sprung in die K.O.-Phase anzupeilen.

