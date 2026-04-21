Flag Football im Fokus: Deutsche Meisterschaft bei den Finals 2026

Vom 23. bis 26. Juli 2026 werden in Hannover die Finals ausgetragen – ein Multisport-Event, bei dem insgesamt 143 Deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben werden.
Rund 4.000 Athletinnen und Athleten werden erwartet und machen die Veranstaltung zu einem der größten nationalen Sportereignisse des Jahres – darunter im Flag Football rund 120 Athleten im Herren- sowie etwa 60 Athletinnen im Frauenbereich.
Bereits 2025 war Flag Football erstmals Teil der Finals in Dresden und ist auch 2026 wieder fester Bestandteil des Programms. Ausgespielt werden die Deutschen Meisterschaften im 5er-Flag Football der Herren und Frauen.
Die Wettbewerbe finden am 23. und 24. Juli 2026 statt. In diesem Zeitraum treten die qualifizierten Top-Teams der DKB DFFL sowie der DKB DFFLF gegeneinander an und spielen die nationalen Meistertitel aus. Grundlage ist der Abschluss der regulären Saison Anfang Juli: Die besten acht Herrenteams sowie die vier stärksten Frauenteams qualifizieren sich für das Finalturnier.
Der Auftakt erfolgt am Donnerstag (23. Juli) mit den Gruppenspielen auf der Anlage der Hannover Grizzlies (Stammestraße 106). Am Freitag (24. Juli) geht es dann ins Erika-Fisch-Stadion – dort fallen in den Halbfinals und Finals die Entscheidungen um die Meistertitel.
Welche Teams sich letztlich qualifizieren, ist aktuell noch offen. Klar ist aber, dass sich in beiden Ligen bereits Favoriten herauskristallisieren: Bei den Herren gehören die Lichtenberg Lions, die Walldorf Wanderers und die Erlangen Sharks – allesamt bislang ungeschlagen – zu den aussichtsreichsten Teams. Bei den Frauen zählen die Munich Spatzen sowie die Düsseldorf Firecats aktuell zum engsten Favoritenkreis.
Die Finals stehen insgesamt für die Vielfalt des Sports und bringen unterschiedliche Disziplinen an zentralen Orten in Hannover zusammen. Viele Wettbewerbe sind frei zugänglich und ermöglichen Zuschauerinnen und Zuschauern einen direkten Zugang zum Spitzensport.
Begleitet wird das Event von einer umfangreichen Berichterstattung: ARD und ZDF zeigen rund 30 Stunden im TV sowie über 100 Stunden im Stream, der NDR verantwortet zusätzlich die Radio-Produktion.
Für Flag Football bedeutet die Teilnahme mehr als nur ein Turnier: Die Sportart entwickelt sich seit Jahren weiter, wird leistungsstärker und professioneller. Die Deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals sind ein weiterer Schritt, um diese Entwicklung sichtbar zu machen.
Weitere Informationen zu den Finals sowie zu Sportarten, Sportstätten und Tickets gibt es unter www.diefinals.de